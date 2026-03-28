Pune News: महापालिकेच्या जागेवर बेकायदा खाऊगल्ली; कर्वेनगरमधील प्रकार; आर्थिक फायद्यासाठी खासगी वापराचा आरोप

कर्वेनगर: कर्वेनगर परिसरातील महापालिकेच्या आरक्षित जागेवर खासगी स्वरूपाची 'खाऊगल्ली' उभारण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. या जागेचा ताबा महापालिकेकडे असतानाही एका लोकप्रतिनिधीच्या पुढाकाराने येथे व्यावसायिक स्टॉल थाटण्यात आल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे..कर्वेनगरमधील डी.पी. रस्त्यालगत सर्व्हे क्रमांक ११/२ व सर्व्हे क्रमांक ६ मध्ये महापालिकेची आरक्षित जागा आहे. या जागेचा टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतरण) घेतल्यानंतर ती महापालिकेच्या मालकीची झाली आहे. मात्र, या जागेवर सध्या लाकडी संरचना, आकर्षक प्रवेशद्वार आणि इतर साहित्य वापरून खाऊ गल्ली तयार केलेली आहे. या प्रकरणावरून स्थानिक नागरिक दिनकर कोतकर यांनी आक्षेप नोंदवला असून, सार्वजनिक जागेचा वापर खासगी आर्थिक फायद्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप केला आहे..या खाऊ गल्लीतील स्टॉलधारकांकडून भाडे वसूल केले जात असून, त्यातून संबंधित लोकप्रतिनिधी आर्थिक लाभ घेत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या जागेवर अशा प्रकारचे व्यावसायिक उपक्रम राबवण्यासाठी अधिकृत परवानगी घेतली आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. आरक्षित जागेचा वापर सार्वजनिक सोयींसाठी होणे अपेक्षित असताना तेथे खासगी व्यवसाय सुरू झाल्याने स्थानिक रहिवाशांमध्ये नाराजी आहे..नागरिकांनी याप्रकरणी महापालिकेकडे चौकशीची मागणी केली आहे. प्रशासनाने या जागेची पाहणी करून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी आणि सार्वजनिक मालमत्ता पुन्हा ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.."या अतिक्रमण झालेल्या आरक्षित जागेची पाहणी झाली असून, अतिक्रमण काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्व्हे क्रमांक ११/२ मधील अतिक्रमण काही प्रमाणात काढले गेले असून, सर्व्हे क्रमांक ६ चे अतिक्रमण लवकरच काढण्यात येईल. इतर आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण काढण्याची कारवाई तातडीने करणार आहे."- सोमनाथ आढाव, उपायुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन, महापालिका.