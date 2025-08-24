पुणे

Illegal Banners : अनधिकृत फलकांमुळे परिसर बकालच; वारजे, कर्वेनगर, शिवणे भागांतील स्थिती, नागरिकांच्या जीविताला धोका

Pune PMC : कर्वेनगर, वारजे आणि परिसरात वाढत्या अनधिकृत फलकांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असून, महापालिकेच्या दुर्लक्षाविरोधात जनतेत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
Updated on

कर्वेनगर : वारजे, कर्वेनगर, शिवणे, कोंढवे-कोपरे आणि कोंढवे-धावडे परिसरात अनधिकृत फ्लेक्सचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. धोकादायक पद्धतीने उभारलेले हे फलक वाऱ्याच्या झोताने किंवा जोरदार पावसामुळे कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतात, त्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे.

