Illegal Banners : अनधिकृत फलकांमुळे परिसर बकालच; वारजे, कर्वेनगर, शिवणे भागांतील स्थिती, नागरिकांच्या जीविताला धोका

कर्वेनगर : वारजे, कर्वेनगर, शिवणे, कोंढवे-कोपरे आणि कोंढवे-धावडे परिसरात अनधिकृत फ्लेक्सचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. धोकादायक पद्धतीने उभारलेले हे फलक वाऱ्याच्या झोताने किंवा जोरदार पावसामुळे कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतात, त्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. .राजकीय व्यक्तींचे वाढदिवस, सणवारचे कार्यक्रम, सांस्कृतिक उपक्रम यांच्या नावाखाली या भागांतील प्रमुख रस्ते, पूल, पुलाचे खांब, वाहतूक नियंत्रण दिवा यंत्रणा, विद्युत खांब आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर बेकायदा हे फकल तार, दोरी, खिळे ठोकून लावले जातात. सिग्नलवरील फलकांमुळे वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होऊन अपघात होत आहेत. तसेच विद्युत खांबावर लावलेल्या फलकांमळे शॉर्टसर्किट व आगीचा धोकावाढत आहे. .महापालिका प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा करत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे असूनस वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत होणाऱ्या या प्रकारावर ठोस कारवाई होत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. .हे फलक हटविण्याची मोहीम राबवून अनधिकृतपणे फलकबाजी करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणीही नागरिक करत आहेत. अनधिकृत फलकांवर नियमित कारवाई सुरू आहे. अनेकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. यापुढे फौजदारी कारवाई करत फलक हटविले जातील. .दीपक राऊत, सहाय्यक आयुक्त, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय अनधिकृत फलकांवर नियमित कारवाई सुरू आहे. अनेकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. यापुढे फौजदारी कारवाई करत फलक हटविले जातील.- दीपक राऊत, सहाय्यक आयुक्त, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय.