कास - कास पठारावर दुर्मिळ वनस्पतींची लागवड व संवर्धन उपक्रम

दुर्मीळ वनस्पतींची
''कास''वर लागवड
कास, ता. ५ ः येथील पठारावर सातारा वन विभाग, प्रकृती फेलोशिप आणि पुण्यातील रानवा संस्थेच्या वतीने दुर्मीळ वनस्पती संवर्धन प्रकल्पांतर्गत काळी निसुर्डी व हिरवी निसुर्डी अशा सुमारे १०० दुर्मीळ वनस्पतींची लागवड करण्यात आली.
सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन झाले. डॉ. अंकुर पटवर्धन, मानद वन्यजीव रक्षक सुनील भोईटे, सहाय्यक वनसंरक्षक प्रदीप रौंधळ, मेढ्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी संतोष पाटील, प्रकाश शिंदे, उज्ज्वला थोरात, वनरक्षक समाधान वाघमोडे, जयंत निकम, तुषार लगड व संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचे सदस्य प्रदीप कदम, ज्ञानेश्वर आखाडे, दत्ता किर्दत आदींसह कास, एकीव, आटाळी, कासाणी, पाटेघर, कुसुंबी ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी उपस्थित होते.
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कास ः पठारावर दुर्मीळ वनस्पतींची लागवड करताना सुनील लिमये, अंकुर पटवर्धन व मान्यवर.
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