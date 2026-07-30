पुणे

Kasari Balumama Palakhi : कासारीत श्री संत बाळूमामा पालखीची भव्य मिरवणूक; तीन दिवस धार्मिक कार्यक्रम, महाप्रसाद व महाआरती

कासारीत तीन दिवस चाललेल्या श्री संत बाळूमामा पालखी सोहळ्यात धार्मिक कार्यक्रम, महाप्रसाद व महाआरतींमध्ये भाविकांचा उत्स्फूर्त सहभाग
The three-day religious festival featured kirtans, maha aarti, community meals, and traditional celebrations dedicated to Shri Sant Balumama.

The three-day religious festival featured kirtans, maha aarti, community meals, and traditional celebrations dedicated to Shri Sant Balumama.

Sakal

नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे : कासारी (ता. शिरूर) येथे श्री संत सद्गुरु बाळूमामा च्या पालखीची वाजत गाजत, भंडारा उधळत, बाळूमामाचं चांगभलं या उद्घोषात भव्य मिरवणूक काढण्यात आली होती. यावेळी श्री संत बाळूमामाच्या पालखीचे ग्रामस्थांनी मनोभावे दर्शन घेतले. तीन दिवसाच्या पालखी सोहळ्यात विविध धार्मिक कार्यक्रम झाले.

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