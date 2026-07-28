Kasari Green Revolution: कासारी गावातील ओसाड गायरानात १००० रोपांची लागवड; ५००० झाडांचे लक्ष्य, ठिबक सिंचनासह हरित क्रांतीचा संकल्प

तळेगाव ढमढेरे : कासारी (ता.शिरूर) गावातील गायरान गट क्रमांक ६१३ मधील सुमारे ३० एकर क्षेत्रात विविध जातींच्या १००० रोपांची सोमवारी लागवड करण्यात आली आहे. कन्हेरसर (ता.खेड) येथील अबेरडेअर टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, ट्रीओ ट्री फाउंडेशन आणि कासारी ग्रामपंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने वृक्षारोपण व ठिबक सिंचनप्रणाली अभियान राबविण्यात येत असून, येथील गायरान जमिनीत विविध जातींची, सावली व फळे देणाऱ्या १००० झाडांची लागवड करण्यात आली आहे. येथील जागेत ५००० हजार झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे कंपनीचे अधिकारी योगेश चांदगुडे, संचालक राजेश भोसले व गणेश काकडे यांनी सांगितले. .लागवड केलेल्या झाडांमध्ये आवळा, चिंच, लिंब, बेल, पिंपळ, करंज, कांचन, शिशु, आपटा, फणस, साग, सायर आदी जातींची झाडे लावण्यात आली आहेत.यावेळी माजी सरपंच संभाजी भुजबळ व गुलाबराव सातपुते, माजी उपसरपंच सुखदेव भुजबळ व गोपाळ भुजबळ, सामाजिक कार्यकर्ते संदीप भुजबळ, संतोष काकडे, नवनाथ भुजबळ, सोसायटीचे अध्यक्ष अनिल नवले, हनुमंत नरके, अँड. विजय सूर्यवंशी, लहू भुजबळ, गणेश फुलावरे, भाऊसाहेब रासकर, ग्रामसेवक वसंत पवार, रोहिदास नवले, दत्ताभाऊ नरके, कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामस्थ यांनी वृक्ष लागवडीत सहभाग घेतला..कंपनीतर्फे झाडांना पाणी देण्यासाठी इंधन विहीर घेतली असून, त्यामध्ये विद्युत मोटार बसवून प्रत्येक झाडांना ठिबक सिंचन करण्यात आले आहे. विद्युत मोटारीसाठी येथील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप भुजबळ यांनी स्वतःची वीज उपलब्ध करून दिली आहे. खड्डे खोदण्यासाठी उद्योजक सुनील वारे यांनी जेसीबी देऊन मदत केली आहे..दरम्यान, कासारी गावातील उंच डोंगरावर असलेल्या गायरानात वृक्ष लागवड करून झाडांचे संवर्धन व जोपासना करण्यात येणार आहे. या ओसाड डोंगरावर अल्पावधीतच वनराई फुलणार आहे. वृक्ष लागवडीमुळे पर्यावरणाचा समतोल साधण्यास मदत होणार आहे. येथील वृक्ष लागवड शिरूर तालुक्याला वरदान ठरणार आहे. वृक्ष लागवड व संवर्धन या विधायक उपक्रमाबद्दल कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारी, समन्वयक यांचे ग्रामस्थांतर्फे विशेष आभार मानण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.