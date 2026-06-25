कासारीला होणार टॅंकरने पाणीपुरवठा

तळेगाव ढमढेरे, ता. २५ : कासारीला (ता. शिरूर) टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याचे उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल जोशी यांनी प्रशासनाला बुधवारी (ता. २४) आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कासारी गावठाण व १४ वस्त्यांवर दररोज १२ हजार लिटर एका टँकरने पाच खेपांद्वारे पुरवठा करण्यात येणार आहे.
गावात ऐन पावसाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पाणीटंचाईचे तीव्र पडसाद ग्रामस्थांमध्ये उमटले होते. टँकर सुरू करावा या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी मंगळवारी (ता. २३) ग्रामपंचायत कार्यालयावर ‘हंडा मोर्चा’ काढला होता. पाणीटंचाईची व मोर्चाची ‘सकाळ’मध्ये मंगळवारी आणि बुधवारी बातमी प्रसिद्ध केली होती. प्रसार माध्यम व ग्रामस्थांच्या हंडामोर्चाची त्वरित दखल घेऊन ग्रामसेवक वसंत पवार यांनी तातडीने टँकर मागणीचा प्रस्ताव गटविकास अधिकारी व तहसीलदारांकडे पाठवला होता. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात आली. बारामती येथील मे. अजितदादा सहकारी मोटार वाहतूक संस्थेमार्फत टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.
टँकर सुरू करण्याचे आदेश दिले त्याबद्दल मोर्चातील युवकांनी व ग्रामस्थांनी गटविकास अधिकारी, तहसीलदार व जिल्हा प्रशासनाचे विशेष आभार मानले आहेत.
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