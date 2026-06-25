पुणे

कासारीला होणार टॅंकरने पाणीपुरवठा

कासारीला होणार टॅंकरने पाणीपुरवठा
Published on

तळेगाव ढमढेरे, ता. २५ : कासारीला (ता. शिरूर) टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याचे उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल जोशी यांनी प्रशासनाला बुधवारी (ता. २४) आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कासारी गावठाण व १४ वस्त्यांवर दररोज १२ हजार लिटर एका टँकरने पाच खेपांद्वारे पुरवठा करण्यात येणार आहे.
गावात ऐन पावसाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पाणीटंचाईचे तीव्र पडसाद ग्रामस्थांमध्ये उमटले होते. टँकर सुरू करावा या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी मंगळवारी (ता. २३) ग्रामपंचायत कार्यालयावर ‘हंडा मोर्चा’ काढला होता. पाणीटंचाईची व मोर्चाची ‘सकाळ’मध्ये मंगळवारी आणि बुधवारी बातमी प्रसिद्ध केली होती. प्रसार माध्यम व ग्रामस्थांच्या हंडामोर्चाची त्वरित दखल घेऊन ग्रामसेवक वसंत पवार यांनी तातडीने टँकर मागणीचा प्रस्ताव गटविकास अधिकारी व तहसीलदारांकडे पाठवला होता. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात आली. बारामती येथील मे. अजितदादा सहकारी मोटार वाहतूक संस्थेमार्फत टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.
टँकर सुरू करण्याचे आदेश दिले त्याबद्दल मोर्चातील युवकांनी व ग्रामस्थांनी गटविकास अधिकारी, तहसीलदार व जिल्हा प्रशासनाचे विशेष आभार मानले आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

पाण्याची टंचाई
water scarcity in Maharashtra
water supply in Kasari
tanker water delivery Maharashtra
drinking water issues India
summer water problems in villages
rural water supply solutions
tanker water supply project
Kasari village news
rain season water crisis
government intervention in water supply
local villagers protest for water
effective water distribution methods
tanker services in rural areas
community water initiatives
emergency water delivery services
कासारी पानीपुरवठा
ग्रामीण पाणीपुरवठा
पाण्याच्या समस्या महाराष्ट्र
टँकर सेवा स्थानिक गावांत
बांगडी तळेगाव
टँकर पाणीपुरवठा प्रकल्प
ग्रामपंचायतीची भूमिका
पावसाळ्यात पाण्याची गरज
पाणीटंचाई सुधारणाचे उपाय
पाण्याचे वितरण ग्रामीण भागात
टँकर सेवा सोयी
ग्रामस्थांची मागणी
पाण्याचे तातडीचे वितरण
गावकऱ्यांची एकजूट