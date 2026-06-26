कऱ्हाड खाशाबाजाधव यांच्याजीवनावरस्पर्धा

ऑलिंपिकदिनी खाशाबा जाधवांना मानवंदना
टिळक हायस्कूलमध्ये उपक्रम; खाशाबा पद्म पुरस्कारापासून वंचित असल्याची खंतही
कऱ्हाड, ता. २६ : ऑलिंपिकवीर खाशाबा जाधव यांची संघर्षगाथा त्यांच्याच चरित्र ग्रंथ वाचनातून विद्यार्थ्यांसमोर मांडण्यात आली. त्याला निमित्त होते येथील टिळक हायस्कूलमधील ऑलिंपिक दिनाचे. खाशाबा जाधव यांच्या चरित्र ग्रंथाचे लेखक संजय दुधाणे यांनी संघर्षगाथा मांडली. त्यांनी केलेल्या प्रकट वाचनातून अनोखी मानवंदना देण्यात आली. ऑलिंपिक पदक विजेत्यांच्या यादीत खाशाबा पद्म पुरस्कारापासून वंचित असल्याची खंतही यावेळी लेखक दुधाणे यांनी व्यक्त केली.
भारताला ऑलिंपिक स्पर्धेत पहिले वैयक्तिक पदक मिळवून देणारे खाशाबा जाधव ही संजय दुधाणे लिखित चरित्र वाचन स्पर्धा येथील टिळक हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात झाली. त्यावेळी लेखक आपल्या शाळेत हा उपक्रम राबविण्यात आला. आकाशवाणीच्या निवेदिका सीमा मकोटे, उपमुख्याध्यापक पंडित मोरे, पर्यवेक्षिका वैशाली भोपळे, कार्याध्यक्ष वैभव सावंत व शिक्षक उपस्थित होते.
प्रतिकूल परिस्थिती, आर्थिक अडचणी आणि अडथळ्यांवर मात करत खाशाबा जाधव यांनी ऑलिंपिक पदकापर्यंत केलेला प्रेरणादायी प्रवास विद्यार्थ्यांसमोर उलगडला. ऑलिंपिक स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी एकेक रुपया जमा करून समाजाने केलेली मदत आणि त्यामागील प्रेरणादायी कथेचे स्मरण करून खाशाबांना विद्यार्थ्यांनी मानवंदना दिली. इयत्ता सहावी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी स्पर्धेत भाग घेतला. स्पर्धेतील विजेत्या शौनक विदार, चैतन्य किरपेकर, इंद्रकुमार सोलंकी यांनी अनुक्रमे प्रथम तीन, तर अरिहंत पवार व अद्वैत वाघमारे असा उत्तेजनार्थ बक्षीसपात्र विद्यार्थ्यांना सन्मानचिन्ह व ऑलिंपिकवीर खाशाबा जाधव चरित्रग्रंथ देऊन गौरविण्यात आले. मुख्याध्यापक एस. एस. शिंदे यांनी स्पर्धेचे संयोजन केले.
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कऱ्हाड : ऑलिंपिकवीर खाशाबा जाधव यांना आदरांजली वाहताना संजय दुधाणे व स्पर्धेतील यशस्वी विद्यार्थी.
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