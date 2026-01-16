केळघर क्रीडा दिन
मेढ्यात शिंदे महाविद्यालयात क्रीडादिन साजरा
केळघर, ता. १६ : जयवंत प्रतिष्ठान हुमगाव संचलित मेढा येथील आमदार शशिकांत शिंदे महाविद्यालयातील जिमखाना विभागाच्या वतीने पहिले ऑलिंपिकवीर खाशाबा दादासाहेब जाधव यांचा जन्मदिवस क्रीडादिन म्हणून साजरा करण्यात आला.
या वेळी महाविद्यालय विकास समिती सदस्य प्रा. डॉ. प्रमोद घाटगे यांच्या हस्ते खाशाबा जाधव यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून त्यांना अभिवादन करण्यात आले. याप्रसंगी जिमखानाप्रमुख प्रा. डॉ. पी. आर. चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले.
ते म्हणाले, ‘‘खाशाबा जाधव यांचा जन्म कऱ्हाड तालुक्यातील कापील गोळेश्वर येथे झाला. ते फ्रीस्टाईल कुस्तीपटू होते. हेलसिंकी येथील १९५२ मधील उन्हाळी ऑलिंपिकमध्ये त्यांनी देशासाठी कास्यपदक जिंकले होते. ऑलिंपिकमध्ये वैयक्तिक पदक जिंकणारे ते पहिले खेळाडू होते. १९०० मध्ये वसाहतकाळात देशासाठी ॲथलेटिक्समध्ये दोन रौप्यपदके जिंकणाऱ्या नॉर्मन प्रिचर्ड यांच्यानंतर खाशाबा जाधव हे स्वतंत्र भारतातील पहिले खेळाडू होते. त्यांनी वैयक्तिक प्रकारात पदक जिंकले होते.’’
२००० मध्ये सरकारने खाशाबा यांना कुस्तीमधील त्यांच्या योगदानाबद्दल मरणोत्तर अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित केले. २०१० च्या दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्ससाठी नव्याने बांधलेल्या कुस्ती स्थळाला त्यांच्या कामगिरीचा सन्मान म्हणून त्यांचे नाव देण्यात आले, असे प्रा. डॉ. चव्हाण यांनी सांगितले.
कार्यक्रमासाठी सर्व प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, खेळाडू तसेच विद्यार्थी उपस्थित होते. प्रा. आनंद साठे यांनी आभार मानले.
