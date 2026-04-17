Health Initiative : काशिगमध्ये ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियानाला उत्साहपूर्ण सुरुवात; ग्रामस्थांची सामुदायिक शपथ

पांडुरंग साठेकोळवण : मुळशी तालुक्यातील काशिग ग्रामपंचायतीत "माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव" या अभियानाला उत्साहपूर्ण वातावरणात प्रारंभ झाला. आरोग्य अधिकारी अभिजीत गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामपंचायत कार्यालयात काशिग ग्रामस्थांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.गावाच्या सर्वांगीण आरोग्य विकासासाठी 'आरोग्य संपन्न गाव कृती समिती प्रशासक शरद बेलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आली..बैठकीदरम्यान गावातील स्वच्छता,आरोग्य सेवा,पोषण, पाणीपुरवठा आणि जनजागृती याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. "काशिग गाव आरोग्यदृष्ट्या आदर्श बनवणे" हा मुख्य उद्देश ठेवून विविध उपक्रम राबवण्याचा निर्धार करण्यात आला.यावेळी उपस्थित सर्व ग्रामस्थ व सदस्यांनी एकत्र येऊन गाव आरोग्यसंपन्न करण्यासाठी सामुदायिक शपथ घेतली. "स्वच्छता,आरोग्य आणि जबाबदारी" या त्रिसूत्रीवर भर देत गावात सातत्याने उपक्रम राबवण्याचे ठरविण्यात आले..आरोग्य अधिकारी अभिजीत गोरे यांनी संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य रोगाबाबत तसेच मा.पोलीस अधिकारी दत्तात्रेय टेमघरे यांनी जलजन्य आजाराबाबत मार्गदर्शन केले.या प्रसंगी ग्रामसेवक राहुल शेलार,वैद्यकीय अधिकारी शरद भोसले व आरोग्य सेविका वंदना कालेकर यांनी ही ग्रामस्थांशी संवाद साधला.या बैठकीमुळे काशिग गावात आरोग्य विषयक जनजागृतीला नवी दिशा मिळाली असून, ग्रामस्थांच्या सक्रिय सहभागातून लवकरच काशिग हे 'माझ गाव,आरोग्य संपन्न गाव' म्हणून ओळखले जाईल,असा विश्वास व्यक्त ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.