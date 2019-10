Vidhan Sabha 2019 : वाहतूक कोंडीतून कात्रज परिसराची मुक्तता करणार : चेतन तुपे

हडपसर : हडपसर विधानसभा मतदार संघातील कात्रजचा गतीने विकास होत आहे. त्यामुळे लोकसंख्या देखील वाढली. मात्र एकीकडे विकास होत असताना येथे पायाभूत सुविधांचा वणवा आहे. त्यामुळे कात्रज भागाचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करणार. हा आराखडा करताना जनतेच्या गरजा, जनतेच्या सूचना आणि लोक सहभागाच्या माध्यमातून कात्रज उपनगरचा चेहरामोहरा बदणार असल्याची माहिती महाअघाडीचे उमेदवार चेतन तुपे यांनी दिली. या भागातून अनेक नोकरदार मंडळी कामानिमिताने पुण्यात ये-जा करत असतात. कात्रज चौकात नित्याचीच वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे होणारे प्रदूषण याचा सामना नागरिकांना करावा लागतो. ही गैरसोय टाळण्यासाठी या भागात बहुमजली उड्डाणपूल करण्यासाठी मी शर्थीने प्रयत्न करणार. कात्रज परिसरात पाण्याची समस्या तिव्र आहे. त्यामुळे या परिसरात सातही दिवस चौवीस तास पाणी देण्यास मी वचनबध्द आहे. विकास आरखडयातील रस्ते, अंतर्गत रस्ते, पावसाळी व ड्रेनेज लाईन, आवश्यक तेथे पथदिवे बसविण्याचा माझा संकल्प आहे. कात्रज चौकात होणारी वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरावस्था, खड्डे यामुळे प्रवासासाठी अतिशय वेळ लागतो, या परिसरालगत अनेक रहिवासी प्रकल्प उभे राहिले आहेत. त्यामुळे महामार्गावरून बाहेर जाणारी वाहने व इतर गर्दी टाळण्यासाठी या भागात बहुमजली उड्डाणपूल उभारणे अतिशय गरजेचे आहे. मी आमदार झाल्यानंतर प्राधान्याने येथे उड्डाणपूल उभारून वाहतूक कोंडीवर निश्चितच तोडगा काढणार आहे. कचरा, पावसामुळे साचणारे पाणी, अनेक मूलभूत सुविधांचा अभाव या समस्या कात्रज, कोंढवा भागाला भेडसावत आहे. या प्रश्नांवर तातडीने तोडगा काढून या भागाचा सर्वंकष विकास करण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. याप्रसंगी सुरेशभाऊ कदम, दत्ता धनकवडे, प्रकाश कदम, विजय मोरे, डॅा. शंतून जगदाळे, नमेश बाबर, अमृता बाबर, राकेश कामठे, प्रतीक कदम, पुनम पाटील, बाळा कवडे, उदयसिंह मुळीक, प्रणव कदम, रुपेश संत, रोहन कामठे, राहुल काळे तुपे यांच्या प्रचारात सहभागी झाले होते.



Web Title: Katraj area will liberate Traffic from congestion said Chetan Tupe