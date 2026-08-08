Katraj Dairy Milk Price: कात्रज डेअरीच्या दूध दरात वाढ; दुग्धजन्य पदार्थही महागणार... किती पैसे मोजावे लागणार?

पुणे : डिझेल, साखर, पॅकिंग साहित्य आणि दूध खरेदीच्या दरात झालेल्या वाढीचा परिणाम उत्पादन खर्चावर झाल्याने कात्रज डेअरीच्या दूध विक्री दरात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच विविध दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्री दरातही १० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली जाणार आहे. हे सुधारित दर मंगळवार (ता. ११) पासून लागू होणार आहेत..वाढत्या खर्चाचा आढावा घेऊन निर्णयदूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाच्या सभासदांची बैठक शुक्रवारी पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित (कात्रज डेअरी) येथे झाली. संघाचे अध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत दूध व्यवसायातील वाढत्या उत्पादन खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्री दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..मागील काही काळात डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर सुमारे १० रुपयांनी वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर साखरेच्या दरात प्रतिकिलो १२ रुपयांची वाढ झाली असून, पॅकिंग साहित्याच्या खर्चात ३० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. याशिवाय दूध खरेदीच्या दरातही वाढ झाल्याने दूध व्यवसायावरील आर्थिक ताण वाढला आहे.दूध उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळावा, तसेच उत्पादन, पॅकिंग, वाहतूक आणि इतर खर्चाचा समतोल राखता यावा, यासाठी विक्री दर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ग्राहकांना आता दूध प्रतिलिटर दोन रुपयांनी महाग मिळणार आहे. विविध दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरातही उत्पादनानुसार १० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे..Pune Rain: पाच दिवसांच्या मुसळधार पावसानंतर पुणेकरांना दिलासा; वारीत भाविकांचा उत्साह, पुढील ३-४ दिवस पावसाचा जोर कमी.बैठकीला २० प्रतिनिधी उपस्थितया बैठकीला प्रमुख सहकारी आणि खासगी दूध संघांचे सुमारे २० प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरुण सीताराम चांभारे यांचा दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाच्या वतीने सत्कार करण्यात आला..यावेळी ॲनालॉग पनीरवरील बंदीच्या प्रक्रियेत मोलाचे सहकार्य केल्याबद्दल आमदार विक्रम पाचपुते यांचे आभारही व्यक्त करण्यात आले. बैठकीतील निर्णयानुसार दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे सुधारित विक्री दर मंगळवार (ता. ११) पासून लागू होणार आहेत..Pune News : झाडणकामावरून कर्मचाऱ्यांची झाडाझडती; कामात सहकार्य करण्याची तंबी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.