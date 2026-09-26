Katraj News : कात्रज घाटात वनविभागाची ‘कुऱ्हाड’; १००० झाडांची कत्तल, तीन एकर परिसर भुईसपाट

कात्रज - एकीकडे शहरातील वाढते प्रदूषण, घटते हरितक्षेत्र आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचा प्रश्न गंभीर बनला असताना, दुसरीकडे कात्रज घाटातील वनविभागाच्या मालकीच्या तब्बल तीन एकर परिसरातील जवळपास एक हजार झाडे काढण्यात येत आहे.वनविभागाकडून या कारवाईचे समर्थन करताना संबंधित झाडे विदेशी प्रजातीची असून ती काढून त्या ठिकाणी देशी झाडांची लागवड करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, ‘जुनी झाडे तोडा आणि नवीन झाडे लावा’ या तर्कावर पर्यावरणप्रेमींनीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..कात्रज घाट परिसर हा शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा हरित पट्टा मानला जातो. अशा संवेदनशील भागातील झाडे मोठ्या प्रमाणावर हटविताना वनविभागाने कोणत्या निकषांचा आधार घेतला? घाटात विविध पक्षी, सरपटणारे छोटे प्राणी आणि इतर जीवसृष्टीचा वावर आहे.मोठ्या प्रमाणात झाडांची तोड झाल्याने या जीवांच्या अधिवासावर त्याचा काय परिणाम होणार, याचाही विचार झाला का? विकासाच्या नावाखाली किंवा प्रजाती बदलण्याच्या नावाखाली अधिवासच नष्ट होत असेल, तर वनविभागाच्या संवर्धनाच्या भूमिकेचा नेमका अर्थ काय? तळजाई टेकडीवर हा प्रयोग फसलेला आहे. चार वर्षांपासून याठिकाणी काम सुरु आहे. याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे कात्रज घाट स्वच्छता अभियानाचे जनक विक्रांत सिंह यांनी म्हटले आहे..प्रतिक्रिया -झाडे लहान असतानाच त्यांचे व्यवस्थापन किंवा प्रजाती बदलण्याचा निर्णय का घेण्यात आला नाही? आज वर्षानुवर्षे वाढलेली झाडे तोडून त्याच जागेवर पुन्हा रोपे लावण्याची गरज का निर्माण झाली? परिसरात झाडे नसलेल्या असंख्य मोकळ्या जागा असताना त्याठिकाणी देशी प्रजातींची लागवड का करण्यात आली नाही? ज्या झाडांना आता ‘विदेशी’ म्हणून हटविण्यात येत आहे, त्यांची लागवड यापूर्वी वनविभागाच्या माध्यमातूनच करण्यात आली होती, त्यामुळे झाडे लावताना एक धोरण आणि काही वर्षांनी तीच झाडे तोडताना दुसरे धोरण, ही वनविभागाची भूमिका चूकीची आहे.- अॅड. नितीन पवार, पर्यावरणप्रेमी.आता जी झाडे आहेत ती खूप कमी पाण्यावर आणि वाईट परिस्थितीतही जगतात. म्हणून खूप पूर्वी ही झाडे मागे दुष्काळात लावण्यात आलेली आहेत. त्यांच्या सावलीत गवत येत नाही. उंदरासारखे प्राणी या झाडांमुळे मरतात. त्यामुळे आपण ही झाडे काढत आहोत. एकूण ३० हजार नवी देशी झाडे लावण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आपल्याला निधी मिळालेला असून जेवढा निधी मिळेल तेवढीच झाडे काढून नवीन लावण्यात येतील.- नंदकिशोर पाटील, वनपरिक्षेत्र अधिकारी हवेली विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.