Pune: कात्रज घाटातील कचरा प्रश्नाची जबाबदारी नेमकी कोणाची?

कात्रज: कात्रज घाट परिसरात जैववैद्यकीय व इतर घनकचऱ्याच्या वाढत्या समस्येमुळे पर्यावरण आणि जैवविविधतेसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. त्यानंतर स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानांतर्गत दोन दिवसीय विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान सुमारे ५० ते ५५ मेट्रिक टन कचरा उचलण्यात आल्याची माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली. मात्र, कात्रज घाटातील कचऱ्याच्या समस्येची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे..महापालिका हद्दीपासून सुमारे तीन किलोमीटर अंतरावरील वनविभागाच्या हद्दीतील जंगल परिसरात कचरा टाकला जातो. या कचऱ्यामध्ये प्लास्टिक, वैद्यकीय कचरा तसेच इतर घनकचऱ्याचा समावेश आहे. शहरातील काही नागरिकांकडून हा कचरा जंगल परिसरात आणून टाकला जातो. या संदर्भात महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून कचरा टाकला जाणारा परिसर महापालिकेच्या हद्दीबाहेर असून तो वनविभागाच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे नियमित साफसफाई किंवा कारवाई करण्यास मर्यादा येतात. दुसरीकडे, संबंधित वनविभागाकडे अशा प्रकारच्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व यंत्रणा नसल्याचे सांगण्यात येते. तसेच, कचरा महापालिका हद्दीतील नागरिकांकडूनच टाकला जात असल्याचा मुद्दाही पुढे केला जातो..Legislative Council Election: महायुतीत गद्दारी! नाशिकमध्ये दराडेंच्या पराभवानंतर शिंदे संतापले, तर विजयी उमेदवाराला बोलावलं मुंबईला.घाट परिसरात मोठ्या प्रमाणात आढळलेल्या जैववैद्यकीय कचऱ्यामुळे या प्रश्नाला अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले आहे. काही वैद्यकीय संघटनांकडून शहरातील जैववैद्यकीय कचरा संकलन व्यवस्थेमध्ये त्रुटी असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या वतीने नियुक्त संस्थेकडून कचरा संकलन व विल्हेवाट प्रक्रियेत होत असलेल्या त्रुटींमुळे हा कचरा घाट परिसरात पोहोचत असल्याचे त्यांचे स्पष्ट म्हणणे आहे. प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांमधील जबाबदारीची टोलवाटोलवी सुरू असताना नागरिकांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची ठरते. पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी केवळ प्रशासनाची नसून प्रत्येक नागरिकाची आहे. मात्र, काही नागरिकांकडून सर्रासपणे घाट परिसरात कचरा टाकला जात असल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनत आहे..Amravati Vidhan Parishad Result : भाजपच्या प्रवणी पोटे यांचा विजय.घाटात कचरा टाकला जाणार नाही यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आणि टाकण्यात आलेला कचरा तातडीने हटविण्याची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. घाट हा जैवविविधतेने समृद्ध असा परिसर आहे. त्यामुळे येथे कचरा टाकण्यावर कठोर नियंत्रण, दोषींवर दंडात्मक कारवाई, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि महापालिका-वनविभाग यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. तसेच, नागरिकांनीही आपली जबाबदारी स्वतः पार पाडत घाटात कचरा टाकू नये.- अॅड. प्रभाकर तोडकर, स्थानिक नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.