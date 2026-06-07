Pune: कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर कारवाईचा बडगा

पुणे: महापालिकेकडून कात्रज- कोंढवा रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी शुक्रवारपासून धडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली. महापालिकेच्या विविध विभागांच्या पथकाने राजस सोसायटी येथे पक्क्या व कच्च्या स्वरूपाची बांधकामे, अनधिकृत शेड, टपऱ्या व स्टॉलवर कारवाई करत काढून टाकले. .सातारा रस्ता व सोलापूर रस्त्याला जोडणाऱ्या कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास होत होता. त्याची गांभीर्याने दखल घेत महापालिकेच्या पथ विभाग, अतिक्रमण विभाग, बांधकाम विभाग, भूसंपादन व व्यवस्थापन विभागासह विविध विभागांनी एकत्र येत कारवाईला सुरुवात केली..Mumbai Local: कामाच्या दिवशी लोकलचा मेगाब्लॉक! दोन दिवस रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडणार; नियोजन करून घराबाहेर पडण्याचं आवाहन .महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या उपस्थितीत ही कारवाई झाली. या वेळी पथ विभागाचे प्रमुख राजेश बनकर, अतिक्रमण विभागाचे प्रभारी रमेश शेलार यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते..Obesity Crisis in Maharashtra: महाराष्ट्रात स्थूलतेचा झपाट्याने वाढता धोका; १० पैकी ४ महिला जादा वजनाच्या, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचा इशारा.कात्रजकडून कोंढव्याकडे जाताना निखिल मार्बल ते एसबीआय चौक, सुंदरबन या ठिकाणी रस्ता रुंदीकरण करताना निश्चित करण्यात आलेल्या बाधित मिळकतींमधील पक्क्या स्वरूपाची बांधकामे, अनधिकृत शेड, टपऱ्या, स्टॉलवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमध्ये नऊ आरसीसी दुमजली इमारती, १४ पत्र्यांचे शेड, १२ स्टॉलसह ११,५०० चौरस मीटर व्यावसायिक मिळकतींसह १४१० चौरस मीटर निवासी मिळकतीवर निष्कासन कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.