पुणे

Pune: कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर कारवाईचा बडगा

PMC Launches Encroachment Removal Drive: कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पुणे महापालिकेने अतिक्रमण हटाव मोहीम हाती घेतली असून अनेक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: महापालिकेकडून कात्रज- कोंढवा रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी शुक्रवारपासून धडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली. महापालिकेच्या विविध विभागांच्या पथकाने राजस सोसायटी येथे पक्‍क्‍या व कच्च्या स्वरूपाची बांधकामे, अनधिकृत शेड, टपऱ्या व स्टॉलवर कारवाई करत काढून टाकले.

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