Pune Civic Protest: कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर २१ बळी; रखडलेल्या कामावर सभेत आंदोलन, आयुक्तांचे मार्च २०२७ पर्यंत रुंदीकरणाचे आश्वासन

पुणे : कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे काम रखडलेले असताना या ठिकाणी झालेल्या अपघातात एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्याने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत त्याचे पडसाद उमटले. विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन महापालिकेत आंदोलन करून अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांना प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. पण तीन तास चर्चा होऊनही ठोस आश्वासन व कारवाई झाली नाही. केवळ आयुक्तांनी हे ५० मीटरच्या रुंदीकरणाचे काम मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण केले जाईल असे आश्वासन दिले..कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर आतापर्यंत २१ जणांचे बळी गेले आहेत. रस्त्याचे भूसंपादन रखडले आहे, सर्वत्र खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे, वाहतूक नियंत्रणासाठी वॉर्डन नाहीत, रस्त्यात आडवे येणारे महावितरणचे खांब काढले नाहीत, आत्तापर्यंत १५० कोटी रुपये खर्च करूनही रस्ता पूर्ण होत नाही, अशी टीका नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी केली..मी स्थायी समितीचा अध्यक्ष असताना हा रस्ता पीपीपी तत्त्वावर करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. पण त्यावेळी विरोध झाल्याने या रस्त्यावर नागरिकांचे बळी जात आहेत, अशी टीका बाबूराव चांदेरे यांनी केली. गफूर पठाण यांनी कोंढवा परिसरातील विकास आराखड्यातील रस्ते विकसीत झाले नसल्याचा मुद्दा यावेळी मांडला. विरोधी पक्षाच्या इतर नगरसेवकांनी टीकेची झोड उठवलेली असताना सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी आरोप फेटाळून लावत त्यास प्रत्युत्तर दिले..कात्रज-कोंढवा रस्ता भूसंपादन न झाल्याने रखडला आहे. पण शहराच्या सर्व भागात उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग बांधले आहेत. काही ठिकाणी कामे सुरू होत आहेत. आम्ही ज्या कामांचे भूमिपूजन केले त्यांची उद्घाटनेही केली आहेत. गणेशखिंड रस्त्यावरील चुकलेला उड्डाणपूल पाडून पुन्हा बांधला. ही कामे आम्ही करत असलो तरी कात्रज कोंढवा रस्त्यावरील चुकीच्या कामाची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर निश्चित करा, पाठीशी घालू नका अशी मागणी बिडकर यांनी केली..कात्रज-कोंढव्याची बातमी दिल्लीत वाचायचो - आयुक्तआयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या समस्येबाबत आपण दिल्लीमध्ये असतानाही बातम्या वाचल्या होत्या. आयुक्त म्हणून पुण्यात आल्यानंतर पहिल्याच आठवड्यात या रस्त्याची पाहणी केली. त्यामुळे हा रस्ता पूर्ण करण्यास प्राधान्य आहे. सध्या या रस्त्याची रुंदी अवघी १४ मीटर असून दररोज सुमारे दोन लाख वाहने या मार्गावरून जातात. त्यामुळे वाहतुकीचा वाढता ताण लक्षात घेऊन रस्ता ५० मीटर रुंद करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. हा निर्णय कोणाला मान्य नसेल तर त्यांनी न्यायालयात जावे, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले..ना कारवाई ना मदतसर्वसाधारण सभेत कात्रज कोंढवा रस्त्याची जबाबदारी प्रशासनाला घ्यावी लागेल, अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा अशी आग्रही मागणी केली गेली. तसेच या रस्त्यावर मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना मदत करा अशी मागणी केली. पण यावर प्रशासनाकडून कोणताही खुलासा करण्यात आला नाही. त्यामुळे एवढी चर्चा करून काय उपयोग झाला असा प्रश्न नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी उपस्थित केला..चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे- चंदननगर-खराडी ते उत्तमनगर डीपी रस्ता रखडला- नांदेड फाटा ते खडकवासला रस्ता प्रलंबित- डीएसके विश्व ते किरकटवाडी काम गतीने हवे- चव्हाण बाग कॉर्नर ते दळवीवाडी रस्ता चर्चेत- हॅरिस ब्रिज ते खडकी रस्ता दहा वर्षांपासून रखडला- भाऊ पाटील रस्त्याची दुरवस्था दूर करण्याची मागणी- हॅरिस ब्रिजखालील मार्गाची स्थिती सुधारण्याचे आवाहन- विद्यापीठ परिसरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीची मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.