Katraj-Kondhwa Road: कात्रज-कोंढवा रस्त्याला अडथळे; महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानंतरही विजेचे खांब ‘जैसे थे’

कात्रज: कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाला गती देण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी पाहणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली आणि अडथळे तातडीने दूर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आयुक्तांच्या पाहणीला पंधरा दिवस उलटूनही विद्युत विभागाकडून कार्यवाही झालेली नसल्याने रस्त्याच्या मध्यभागी उभे असलेले विजेचे खांब अद्याप ‘जैसे थे’ आहेत. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणासह कात्रज उड्डाणपुलाच्या रॅम्पच्या कामालाही अडथळा निर्माण होणार आहे..कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सध्या जलदगतीने सुरू आहे. या कामासाठी रस्त्याच्या मध्यभागी, तसेच प्रस्तावित रस्त्याच्या हद्दीत असलेले विद्युत खांब स्थलांतरित करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी हे खांब अद्याप हटविण्यात आलेले नाहीत. परिणामी उपलब्ध जागेत प्रत्यक्ष काम करणे पथ विभागाला अडचणीचे ठरत आहे. तसेच, उड्डाणपुलाच्या रॅम्पचे काम ज्या भागात होणार आहे, त्या ठिकाणीही विजेचे खांब अडथळा ठरत आहेत. रॅम्पसाठी आवश्यक जागा मोकळी करण्यापूर्वी हे खांब रस्त्याच्या बाजूला स्थलांतरित करणे गरजेचे आहे. कार्यवाही करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी १५ दिवसांपूर्वी कात्रज-कोंढवा रस्त्याची पाहणी केली होती..Ajay Purkar: अजय पुरकर आता दिग्दर्शनासाठी सज्ज.त्यावेळी रस्त्याच्या कामातील विविध अडचणींची माहिती घेऊन संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. विद्युत खांब आणि भूसंपादनामुळे निर्माण होणारे अडथळे दूर करून कामाला गती देण्याचे निर्देशही दिले होते. मात्र, विद्युत विभागाकडून अद्याप अपेक्षित हालचाली झालेल्या दिसत नाही. रस्त्याचे रुंदीकरण पूर्ण करण्यासाठी विविध विभागांत समन्वय आवश्यक आहे. एका विभागाकडून काम पूर्ण झाले, तरी दुसऱ्या विभागाशी संबंधित अडथळा कायम राहिल्यास संपूर्ण प्रकल्पाच्या कामावर त्याचा परिणाम होतो. विद्युत खांब स्थलांतरित न झाल्याने रस्त्याच्या संबंधित भागातील काम पूर्ण क्षमतेने करता येत नसल्याचे चित्र आहे.."प्राथमिक कामांना गती देण्यात आली आहे. कामे प्रगतिपथावर आहेत. महावितरणकडून वीजपुरवठा खंडित करण्याची परवानगी घेऊन स्थलांतराचे काम तत्काळ करण्यात येणार आहे."- राहुल गोसावी,उपअभियंता, विद्युत विभाग.CJI Surya Kant: “तुम्हाला २०० वर्षे लागली, आम्हाला घाई का?”; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा श्रीमंत देशांना थेट सवाल ."रस्त्यात असलेले विजेचे खांब भविष्यात वाहतुकीसाठीही धोकादायक असल्याने केवळ रुंदीकरणाच्या दृष्टीने नव्हे, तर भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था लक्षात घेऊन हे खांब नियोजित जागेवर स्थलांतरित करण्याची गरज आहे. विद्युत विभागाने तातडीने खांब स्थलांतराचे काम हाती घेऊन उड्डाणपुलाच्या रॅम्पसह रस्त्याच्या कामाचा मार्ग मोकळा करावा."- ॲड. दिलीप जगताप,स्थानिक नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.