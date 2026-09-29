Katraj Kondhwa Road Work : कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे काम मार्चपर्यंत पूर्ण होणार; आयुक्त नवलकिशोर राम यांचा दावा

पुणे - गेल्या १० वर्षांपासून रखडलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या ५० मीटर रुंदीकरणाचे काम मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करून त्यावरून वाहतूक सुरू होईल असा दावा आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी केला आहे. तसेच या रस्त्याच्या ८४ मीटर रुंदीचे भूसंपादन मार्च २०२८ पर्यंत पूर्ण करा असेही आदेश दिले आहेत..कात्रज-कोंढवा रस्ता आणि कात्रज चौकातील उड्डाणपुलाच्या कामाची आयुक्त राम, आमदार योगेश टिळेकर, सभागृह नेते गणेश बिडकर यांच्यासह महापालिका, विशेष भूसंपादन कार्यालय आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. या वेळी प्रकल्पातील अडथळे आणि रखडलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला..रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या १० जणांच्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात आलेल्या नाहीत. संबंधित जागामालकांशी संपर्क साधून एका महिन्यात संमती घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना करण्यात आल्या. ८४ मीटर रस्त्याच्या विकासासाठी आवश्यक निधीची तरतूद आणि भूसंपादनाची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सर्व्हिस रस्त्याचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. ग्रेड सेपरेटरच्या कामाला अडथळा ठरणारे विद्युत खांब आणि रोहित्र तातडीने हटविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..उड्डाणपुलाचे काम डिसेंबरमध्येकात्रज चौकात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. हा उड्डाणपूल कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर उतरविला जाणार आहे. त्यामुळे या मार्गावरील अवजड वाहने थेट शहराबाहेर पडू शकणार आहेत. या उड्डाणपुलाचे काम डिसेंबर २०२६ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंता श्रुती नाईक यांनी दिली..या वेळी मुख्य अभियंता (पथ विभाग) बनकर, उपायुक्त निखील मोरे, मुख्य अभियंता (विद्युत विभाग) शेकटकर यांच्यासह महापालिका, विशेष भूसंपादन कार्यालय आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.सभागृह नेते गणेश बिडकर म्हणाले, ‘कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या कामातील अडथळे दूर करून कामाला गती देण्यावर पाहणीदरम्यान भर देण्यात आला. रखडलेले भूसंपादन एका महिन्यात पूर्ण करून रस्त्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. वाहतूक कोंडीतून नागरिकांना दिलासा मिळण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करावा, यासाठी प्रयत्न केले जातील.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.