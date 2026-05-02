Katraj News : १० वर्षात पहिल्यांदाच महाराष्ट्र दिनी फडकला नाही कात्रज तलावावर तिरंगा

कात्रज - कात्रज येथील नानासाहेब पेशवे तलावाशेजारील मैदानात उभारण्यात आलेला शहरातील सर्वात मोठा ध्वज यंदा १ मे महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी फडकविण्यात आला नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून तिरंगा फडकविण्याची अखंड सुरू असलेली परंपरा प्रथमच खंडित झाल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून महाराष्ट्राच्या अस्मितेलला धक्का लागल्याची नागरिकांची भावना निर्माण झाली आहे..सन २०१६ मध्ये पालिकेच्या वतीने उभारण्यात आलेला हा भव्य ध्वज सुरुवातीला ३६५ दिवस फडकविण्याची मान्यता होती. मात्र, जास्त उंची मुळे झेंडा फाटत असल्यामुळे राष्ट्रीय सण तसेच महाराष्ट्रदिनी तो नियमितपणे फडकविण्याची परंपरा कायम करण्यात आली होती. मात्र यंदा ध्वज न फडकवल्याने पालिका प्रशासनावर निष्काळजीपणाचे आरोप होत आहेत. याबाबत शिवसेना (ठाकरे गट) शहराध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक वसंत मोरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत, पालिका प्रशासनाला महाराष्ट्र अस्मितेचे गांभीर्य राहिले नाही का? असा सवाल उपस्थित केला..प्रशासन वायरूप (दोरी) खराब झाल्याचे खोटे कारण देत असून महाराष्ट्र दिनी झेंडा फडकवण्याचा विसर पडला हे सत्य आहे. स्थानिक नगरसेवकांचे दुर्लक्ष खेदजनक असल्याची टीकाही त्यांनी केली. तसेच, उद्यान विभाग व स्थानिक प्रशासनाची ही अक्षम्य चूक असल्याचे सांगत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.या घटनेमुळे महाराष्ट्र दिनासारख्या अभिमानाच्या दिवशी कात्रज परिसरात निराशेचे वातावरण पसरले असून, स्वतंत्र दिन, प्रजासत्ताक दिन आणि महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी नियमित हजेरी लावणाऱ्या नागरिकांतून संताप व्यक्त होत असून दोषींवर कारवाई करून पुढील काळात अशी चूक होऊ नये, अशी मागणी होत आहे..पूर्वी झेंडा फडकवण्याचे काम उद्यान विभागाचे होते मात्र नंतर ते विद्युत विभागाकडे देण्यात आले. झेंड्याचे वायरोप खराब झाल्याचे कारण देण्यात येत आहे. मात्र, नागरिकांनी या स्पष्टीकरणावर समाधान न मानता प्रशासनाच्या हलगर्जीपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.वायरूप खराब अथवा ध्वज फाटलेला असल्यास वेळेत दुरुस्ती करून घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी होती. अशा महत्त्वाच्या दिवशी निष्काळजीपणा कसा चालेल? असा सवाल स्थानिक नागरिक हेमंत धायबर यांनी उपस्थित करत लोकप्रतिनिधी नसताना ध्वज नियमित फडकत असे मात्र लोकप्रतिनिधी असताना राष्ट्रध्वज फडकला नाही हे दुर्दैव असल्याचे म्हटले आहे..प्रतिक्रियाकात्रज तलावाशेजारील ऊंच ध्वजाचा वायरूप खराब झाल्याने तात्काळ नवीन उपलब्ध होवू शकल्याने १ में रोजी झेंडा फडकू शकला नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करू व संबंधित ठेकेदार व अधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल.- मनीषा शेकटकर, कार्यकारी अभियंता विद्युत विभाग.