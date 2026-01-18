पुणे
Pune News : कात्रजमध्ये प्रशासनाच्या दिरंगाईचा कळस; रस्त्याचे काम वर्षभरापासून रखडले; नागरिक संतप्त!
Katraj Road Work Delay : कात्रज तलाव ते वरखडेनगर चौक रस्त्याचे काम वर्षभरापासून संथगतीने सुरू असल्याने नागरिक प्रचंड त्रस्त झाले आहेत. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे वाहतूक कोंडी वाढत असून तात्काळ काम पूर्ण करण्याची मागणी होत आहे.
कात्रज : कात्रज तलाव ते वरखडेनगर चौक या अत्यंत महत्त्वाच्या रस्त्याचे काम मागील वर्षापासून संथगतीने सुरू असून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. गुजर-निंबाळकरवाडी व सातारा रस्त्याकडे जाण्यासाठी हा रस्ता प्रमुख दुवा असतानाही, केवळ कामाच्या नावाखाली रस्ता खोदून ठेवण्यात आल्याने नागरिकांतून मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.