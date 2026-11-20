कात्रज : शेलारमळ्यातून कात्रज तलावाकडे जाणाऱ्या ओढ्यातील नादुरुस्त सांडपाणी वाहिनीतून दूषित पाणी थेट नानासाहेब पेशवे तलावात मिसळत आहे. या दूषित पाण्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. सकाळी फिरण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांसह ओढ्यालगतच्या रहिवाशांनाही दुर्गंधीचा सामना करावा लागत (Nanasaheb Peshwe Lake water pollution) आहे. विशेष म्हणजे २०२२ मध्ये महापालिकेने सुमारे १० कोटी रुपये खर्चून टाकलेल्या सांडपाणी वाहिनीचा अपेक्षित उपयोग होत नसल्याचे या प्रकारातून समोर आले आहे..कात्रज तलावाकडे येणाऱ्या ओढ्यांपैकी शेलारमळा परिसरातून जाणाऱ्या ओढ्यातील नादुरुस्त सांडपाणी यंत्रणेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. वाहिन्या आणि चेंबर तुंबणे, तसेच वाहिन्या फुटण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. याबाबत नागरिकांनी तक्रारी केल्या असून शिवालय प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष योगेश शेलार यांनीही महापालिकेला निवेदन दिले आहे. यापूर्वी ऑक्टोबरमध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या वेळी तक्रारी केल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरूपाच्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या; मात्र कायमस्वरूपी उपाययोजना झाल्या नसल्याचे शेलार यांनी निवेदनात म्हटले आहे..काही औद्योगिक संस्थांकडून ओढ्यात राडारोडा टाकण्यात आल्याने चेंबरची दुरवस्था झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. ओढ्यात राडारोडा टाकून यंत्रणेत अडथळे निर्माण करणाऱ्यांवर दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाईही होत नसल्याने जबाबदार व्यक्तींना अभय कोणाचे, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत..Pune FDA Action : पुणे, कोल्हापूरसह 'या' 5 जिल्ह्यांत अन्न व औषध प्रशासनाची मोठी कारवाई! 2 लाख किलोहून अधिक भेसळयुक्त मिठाई अन् तूप जप्त; 111 दुकानांचे परवाने रद्द.दहा कोटी खर्चूनही समस्या कायममहापालिकेने २०२२ मध्ये सुमारे दहा कोटी रुपये खर्च करून या परिसरात सांडपाणी वाहिनी टाकली होती. मात्र, तिची देखभाल आणि दुरुस्ती योग्य पद्धतीने होत नसल्याने ही समस्या निर्माण झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे, तसेच वाहिनीचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्यामुळे वारंवार अडचणी निर्माण होत असल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे..संबंधित ठिकाणी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमार्फत पाहणी करण्यात आली आहे. यावर कार्यवाही करून दूषित पाणी तलावात जाणार नाही, यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. यापूर्वीही महापालिकेने उपाययोजना केल्या आहेत, तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाला सूचना देऊन या प्रकाराला जबाबदार असणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.-कैलास कारळे, कार्यकारी अभियंता, सांडपाणी विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.