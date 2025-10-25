Katraj News: कात्रजमध्ये दुर्गंधीचा त्रास! नानासाहेब पेशवे तलाव परिसरात कचऱ्याचा साठा

कात्रज: नानासाहेब पेशवे तलाव परिसरातील पाटीलवाडा भागात, पुलाखाली गेल्या अनेक दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर वाहून आलेला कचरा साचून राहिल्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. या कचऱ्यामुळे सकाळी फेरफटका मारण्यासाठी येणारे नागरिक आणि पर्यटक दोघेही त्रस्त झाले आहेत.
तलावाच्या काठावर व पुलाखाली विविध प्रकारचा कचरा, प्लास्टिक, कुजलेले पदार्थ, झाडांच्या फांद्या आणि अन्य घनकचरा जमा झाला आहे. पावसानंतर हा कचरा मोठ्या प्रमाणात वाहून येऊन येथे साचला असून, स्वच्छतेअभावी दुर्गंधी वाढली आहे. स्वच्छ पुणे, सुंदर पुणे या घोषवाक्याला साजेसं वातावरण राखण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने तातडीने या ठिकाणी स्वच्छतेची कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
नानासाहेब पेशवे तलाव हा कात्रज परिसरातील एक महत्त्वाचे ठिकाण असून येथे दैनंदिन अनेक नागरिक आणि पर्यटक येत असतात. मात्र, तलाव परिसरातील अशा अस्वच्छतेमुळे परिसराचे सौंदर्य मलिन होत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
याबाबत कोंढवा येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाचे वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक राजू दुल्लम यांनी हा कचरा पाण्यात असून उद्यान विभागाने याबाबत कार्यवाही करत तो बाहेर काढण्यात यावा त्यांनतर आरोग्य विभागाच्या गाड्यांकडून तो उचलून विल्हेवाट लावण्यात येईल असे सांगितले.
ऐन दीपावलीत हा कचरा साठला आहे, यावर योग्य वेळी कार्यवाही करून तलाव परिसर स्वच्छ करावा, पालिका प्रशासन याबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे, यावर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा
- हेमंत धायबर, स्थानिक नागरिक
याबाबत संबधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन तलावाची तातडीने स्वच्छता करण्यात येईल, तसेच यापुढे कचरा आणि दुर्गंधीचे साम्राज्य होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल.
-अशोक घोरपडे, मुख्य उद्यान निरीक्षक, महापालिका
