Pune Road Accident : बाप-लेकाचा तो प्रवास ठरला शेवटचा! कात्रजमध्ये ट्रकने तीन वर्षांच्या चिमुकल्याला चिरडले; डोक्यावरून चाक गेल्याने जागीच अंत!

Tragic Katraj Pune Truck and Motorcycle Accident Kills 3 Year Old Child : कात्रज येथे ट्रक आणि दुचाकीच्या धडकेत तीन वर्षांच्या अंश कांबळे याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. परिसरातील वाढत्या अपघातांमुळे रस्ता सुरक्षेबाबत नागरिकांत संताप व्यक्त होत आहे.
अशोक गव्हाणे
कात्रज (पुणे) : कात्रज व परिसरात अपघातांची मालिका सुरूच असताना शनिवारी सकाळी सुमारे नऊच्या सुमारास वंडर सिटीसमोर कात्रजकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर भीषण अपघात (Pune road accident) झाला. या अपघातात दुचाकीवरील तीन वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

