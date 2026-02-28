Pune Road Accident : बाप-लेकाचा तो प्रवास ठरला शेवटचा! कात्रजमध्ये ट्रकने तीन वर्षांच्या चिमुकल्याला चिरडले; डोक्यावरून चाक गेल्याने जागीच अंत!

कात्रज (पुणे) : कात्रज व परिसरात अपघातांची मालिका सुरूच असताना शनिवारी सकाळी सुमारे नऊच्या सुमारास वंडर सिटीसमोर कात्रजकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर भीषण अपघात (Pune road accident) झाला. या अपघातात दुचाकीवरील तीन वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. .ट्रक आणि दुचाकी यांच्यात हा अपघात झाला. वडील आपल्या तीन वर्षांच्या मुलाला दुचाकीवरून घेऊन जात असताना ट्रकची धडक बसली. या धडकेत चिमुकल्याच्या डोक्यावरून ट्रकचे चाक गेल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. मृत मुलाचे नाव अंश भाऊरंग कांबळे (वय ३, रा. अंजनीनगर, कात्रज) असे आहे..Pune Baner Dowry Harassment Case : 3 महिन्यांपूर्वी लग्न, बाणेरमध्ये विवाहितेनं संपवलं आयुष्य; पतीचं अमेरिकेत शिक्षण, 21 तोळे सोन्यासाठी छळ.या प्रकरणी ट्रक चालक इंद्रजित बाबुराव जानते (वय ५०, रा. निलंगा, लातूर) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे. अवघ्या आठ दिवसांपूर्वी कात्रज डेअरीसमोर झालेल्या अपघातात एका तरुणीचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे कात्रज व परिसरातील वाढते अपघात कधी थांबणार, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे..'अनिकेत कोथळेची पोलिस कोठडीत हत्या, त्याचा मृतदेह जाळला आंबोलीत'; उज्ज्वल निकम यांचा कोर्टात मोठा युक्तिवाद, आरोपी लाडनं पोलिसांना असं काय दाखवलं?.या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांची सतत वर्दळ असते. त्यातच रस्ता निसरडा असल्याने अपघातांची शक्यता अधिक वाढते. यापूर्वीही या ठिकाणी अनेक अपघात होऊन अनेक नागरिक जखमी झाले आहेत. त्यामुळे या भागात तातडीने वेगमर्यादा, अवजड वाहनांवर नियंत्रण, रस्ता सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची जोरदार मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.