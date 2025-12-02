पुणे

Pune News : कात्रज उद्यानातील ऑनलाईन बुकिंगला प्रतिसाद; दोन वर्षांत ५ लाख ४४ हजार ६३ पर्यटकांकडून ऑनलाईन बुकिंग!

Rajiv Gandhi Zoo : कात्रज प्राणी संग्रहालयाच्या ऑनलाईन तिकीट प्रणालीला नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून, दोन वर्षांत ५ लाखाहून अधिक पर्यटकांनी डिजिटल तिकीट बुकिंगचा लाभ घेतला. रांगा कमी झाल्याने आणि घरबसल्या तिकीट घेण्यामुळे भेट देणे सोयीस्कर झाले आहे.
Katraj Zoo Online Booking Receives Overwhelming Response

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कात्रज : कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयातील ऑनलाईन तिकीट बुकिंग प्रणालीला नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ऑनलाईन बुकिंग सेवा सुरु झाल्यापासून म्हणजेच, गेल्या दोन वर्षांत या सुविधेद्वारे भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढली आहे. १ जानेवारी २०२४ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत सुमारे ५ लाख ४४ हजार ०६३ पर्यटकांनी उद्यानाच्या ऑनलाईन बुकिंगचा लाभ घेतला. या माध्यमातून उद्यान प्रशासनाला सुमारे २ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.

