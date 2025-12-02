Pune News : कात्रज उद्यानातील ऑनलाईन बुकिंगला प्रतिसाद; दोन वर्षांत ५ लाख ४४ हजार ६३ पर्यटकांकडून ऑनलाईन बुकिंग!

कात्रज : कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयातील ऑनलाईन तिकीट बुकिंग प्रणालीला नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ऑनलाईन बुकिंग सेवा सुरु झाल्यापासून म्हणजेच, गेल्या दोन वर्षांत या सुविधेद्वारे भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढली आहे. १ जानेवारी २०२४ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत सुमारे ५ लाख ४४ हजार ०६३ पर्यटकांनी उद्यानाच्या ऑनलाईन बुकिंगचा लाभ घेतला. या माध्यमातून उद्यान प्रशासनाला सुमारे २ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे..उद्यानातील प्रत्यक्ष तिकीट खिडकीवरील गर्दी टाळण्यासाठी ऑनलाईन तिकीटिंगचा पर्याय सुरू करण्यात आला होता. या सुविधेमुळे पर्यटकांना पसंतीची वेळ निवडणे सोपे झाले, प्रवेशद्वारावरील रांगा आणि गोंधळात घट झाली असून डिजिटल पेमेंटमुळे बुकिंग प्रक्रिया जलद झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. नवीन तिकीट प्रणालीमुळे शनिवार-रविवारच्या गर्दीच्या दिवशीही पर्यटक व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करता येऊ लागल्याने प्रशासन आणि नागरिक दोघांच्याही तोंडून समाधान व्यक्त होत आहे.कात्रज प्राणी संग्रहालयाच्या ऑनलाईन तिकीट प्रणालीला नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून, दोन वर्षांत ५ लाखाहून अधिक पर्यटकांनी डिजिटल तिकीट बुकिंगचा लाभ घेतला. रांगा कमी झाल्याने आणि घरबसल्या तिकीट घेण्यामुळे भेट देणे सोयीस्कर झाले आहे..Pune Court Order : बांगलादेशी महिलांना परत पाठविण्याचे न्यायालयाचे आदेश; सात महिलांचा समावेश; बुधवार पेठेमध्ये करत देहविक्रीचा व्यवसाय! .इथे करा नोंदणीपर्यटकांना खालील संकेतस्थळावर जाऊन https://zooticket.pmc.gov.in/ तिकीट बूक करता येऊ शकते. प्राणिसंग्रहालय दर बुधवारी बंद असते. तर अपंग व्यक्तींना मोफत प्रवेश असल्याची माहिती प्राणीसंग्रहालय प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. ऑनलाईन बुकिंगही एकूण उत्पन्नाच्या २० टक्के एवढी आहे. परंतु ही सुरवात असून आणखी मोठ्या प्रमाणात आम्हाला वाढ अपेक्षित आहे. पुढील काळात ५० टक्क्यांहून अधिक ऑनलाईन बुकिंग होईल असा आमचा अंदाज आहे. गर्दीच्या दिवसांत लांब रांगा टाळण्यासाठी नागरिकांनी जास्तीत जास्त ऑनलाईन बुकिंगचा वापर करावा. - राजकुमार जाधव, संचालक, राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय, कात्रज.पूर्वी कात्रज प्राणी संग्रहालयात येताना तिकीट खिडकीवरील रांगेमुळे पर्यटकांचा खूप वेळ जात असे. आता ऑनलाईन बुकिंगमुळे घरबसल्या तिकीट घेता येते. तिकिट प्रक्रिया झटपट आणि त्रासमुक्त झाल्यामुळे ऑनलाईन बुकिंगचा पर्याय वाढत असल्याचा आनंद आहे.- सुमित कटारिया, नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.