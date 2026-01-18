पुणे

Pune Animal Rescue : पतंगाच्या मांजात अडकलेल्या कावळ्याचे प्राण वाचले; कात्रजमध्ये माणुसकीचे दर्शन!

Katraj Crow Rescue : कात्रज येथील यशश्री सोसायटीजवळ पतंगाच्या मांजात अडकलेल्या कावळ्याचे वेळेत रेस्क्यू करून त्याचे प्राण वाचवण्यात आले. संवेदनशील नागरिक, अग्निशमन दल व प्राणी कल्याण संस्थेच्या सहकार्यामुळे माणुसकीचे सुंदर दर्शन घडले.
Crow Trapped in Kite String Rescued Safely

कात्रज : आजच्या धावपळीच्या आणि स्वार्थी होत चाललेल्या समाजातही माणुसकी, करुणा आणि सामाजिक जबाबदारी जिवंत असल्याचे दर्शन कात्रज येथील यशश्री सोसायटी परिसरात आज सकाळी घडलेल्या एका घटनेतून झाले. अडकलेल्या आणि असहाय अवस्थेत असलेल्या एका कावळ्याचे वेळेत रेस्क्यू करून त्याचे प्राण वाचवण्यात आले. ही बाब सर्वप्रथम बी आर गायकवाड आणि राजाराम भालेराव यांच्या लक्षात आली.

