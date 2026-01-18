Pune Animal Rescue : पतंगाच्या मांजात अडकलेल्या कावळ्याचे प्राण वाचले; कात्रजमध्ये माणुसकीचे दर्शन!

कात्रज : आजच्या धावपळीच्या आणि स्वार्थी होत चाललेल्या समाजातही माणुसकी, करुणा आणि सामाजिक जबाबदारी जिवंत असल्याचे दर्शन कात्रज येथील यशश्री सोसायटी परिसरात आज सकाळी घडलेल्या एका घटनेतून झाले. अडकलेल्या आणि असहाय अवस्थेत असलेल्या एका कावळ्याचे वेळेत रेस्क्यू करून त्याचे प्राण वाचवण्यात आले. ही बाब सर्वप्रथम बी आर गायकवाड आणि राजाराम भालेराव यांच्या लक्षात आली. .त्यांनी कुठलाही विलंब न करता संबंधित यंत्रणांना माहिती देत आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडली. त्यांच्या तत्परतेमुळे एका मुक्या जीवाला नवजीवन मिळू शकले. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे जवान कुणाल खोदे आणि पृथ्वीराज खेडकर यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन अत्यंत काळजीपूर्वक आणि कौशल्याने रेस्क्यू ऑपरेशन पार पाडले. स्वतःच्या सुरक्षिततेचा विचार न करता त्यांनी दाखवलेली तत्परता आणि संवेदनशीलता ही केवळ कर्तव्यपालन नसून खरी माणुसकी असल्याचे प्रतीक ठरली. .Nashik Pune Railway Route : नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी सिन्नरकर आक्रमक! शिर्डी मार्गाला विरोध करत जुन्याच मार्गासाठी धरणे आंदोलन.या संपूर्ण मोहिमेत पॉसिबल अॅनिमल वेल्फेअर फाउंडेशनचे संस्थापक व सचिव ॲड सुमेध गायकवाड यांनीही सक्रिय सहभाग घेतला. प्राणी कल्याण ही केवळ औपचारिकता नसून ती एक जबाबदारी आणि समर्पण आहे, हे त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध केले. या घटनेने समाजासमोर एक सकारात्मक संदेश दिला आहे की, मूक प्राणीही आपल्या संवेदनशीलतेचे आणि संरक्षणाचे हक्कदार आहेत. वेळेवर मदत, समन्वय आणि करुणा यामुळे एका जीवाचे प्राण वाचू शकतात, हे या घटनेतून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.