Katraj News : कात्रज कोंढवा रस्ता; दुसऱ्या टप्प्यातील भूसंपादन कामाला गती देण्याची गरज

कात्रज - कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील भूसंपादनाच्या कामाला गती देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. इस्कॉन मंदिर चौक ते खडीमशीन चौक या ११६० मीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी जागा ताब्यात घेणे आवश्यक आहे. पहिल्या टप्प्यात राजस सोसायटी चौक ते इस्कॉन मंदिर चौक या भागातील ५० मीटर रुंदीकरणासाठी भूसंपादन होणार आहे..यासाठी महापालिकेकडून ४७० कोटी रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. मात्र, या निधीसाठी महापालिकेला राज्य सरकारकडून १३८ कोटींची मदत घ्यावी लागली होती. निधी मिळाल्यानंतरही वर्षभरानंतरही महापालिकेला भूसंपादन करण्यात अपयश आले आहे..आता निधी वर्ग केल्यानंतरही हे काम पूर्ण होण्यासाठी किमान सहा ते आठ महिने लागणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतरही रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू करण्यासाठी पथविभागाला आणखी सहा महिने लागतील. त्यामुळे पुढील किमान वर्षभर तरी ५० मीटर रुंदीकरण पूर्ण होणार नाही, अशी परिस्थिती आहे..याशिवाय, इस्कॉन मंदिर चौकातील वाहतूक कोंडी ही कायम राहण्याची शक्यता आहे. कारण, चौकात सुरु असलेले ग्रेडसेपरेटरचे काम पूर्ण झाले तरी पुढील टप्प्यातील भूसंपादनाशिवाय वाहतूक सुरळीत होणार नाही.ग्रेडसेपरेटरच्या परिसरात सेवा रस्ते आणि इतर कामे करणे गरजेचे असल्याने चौकातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी ८४ मीटर रस्ता ताब्यात घेणे आवश्यक आहे. जागेची मोजणी पूर्ण झाली असली तरी, पहिल्या टप्प्यातच दोन वर्षे लागल्याने पुढील टप्प्यात किती वेळ लागणार, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे..प्रतिक्रियाइस्कॉन मंदिर चौकात पथविभाग व जागामालक यांच्यात चर्चा सुरू आहे. तडजोडीने जागा ताब्यात घेण्यात येणार असून यावर लवकरच मार्ग निघेल. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील कामास विलंब होणार नाही.- दिगांबर बांगर, उपअभियंता, भूसंपादन महापालिका.पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनाच्या नोटिफिकेशनसाठी मान्यता मिळाली आहे. पुढील दोन आठवड्यात नोटीसा देण्यात येतील. त्यानुसार दोन महिन्यात पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादन पूर्ण होईल. त्यामुळे तत्काळ दुसऱ्या टप्प्यातील काम सुरू करण्यात येणार असून अडचण निर्माण होणार नाही.- श्वेता दारुणकर, मुख्य भूसंपादन अधिकारी.