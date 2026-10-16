TET Compulsion : टीईटी सक्तीविरोधात प्रसंगी रस्त्यावर उतरून लढा देणार; भाजप-महायुतीचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांची भूमिका

पुणे, : ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीविरोधात प्रसंगी रस्त्यावर उतरून लढा देण्याची ग्वाही पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघातील भाजप-महायुतीचे अधिकृत उमेदवार शिक्षकमित्र कौस्तुभ गावडे यांनी दिली. पुणे येथील प्रचार दौऱ्यात ते बोलत होते..जे शिक्षक १३ फेब्रुवारी २०१३ पूर्वी नियुक्त झाले आहेत. त्यांना टीईटीमधून सूट देण्याच्या मागणीचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा. यासाठी आवश्यक कायदेशीर बाबी तपासून राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी. शिक्षकांची बाजू प्रभावीपणे मांडावी यासाठी आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे गावडे यांनी सांगितले. शिक्षकांच्या सेवाशर्ती, सेवाज्येष्ठता, आजवरचे योगदान, वय आणि प्रत्यक्ष शैक्षणिक परिस्थिती यांचा समतोल विचार करून तोडगा काढण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले..पुणे प्रचार दौऱ्यादरम्यान विविध शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख, शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांशी गावडे यांनी संवाद साधला. टीईटी सक्तीच्या प्रश्नासह शिक्षकांच्या सेवासुरक्षा, सेवाशर्ती आणि शैक्षणिक व्यवस्थेतील विविध अडचणींवर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष समस्या आणि शैक्षणिक संस्थांसमोरील आव्हाने जाणून घेत गावडे यांनी हे प्रश्न शासन दरबारी प्रभावीपणे मांडण्याची भूमिका मांडली. शिक्षकांना केवळ आश्वासने न देता त्यांच्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना होण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले..संवेदनशील विषयशिक्षकांची भूमिका केवळ वर्गातील अध्यापनापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, विविध ऑनलाइन माहिती संकलन, शासकीय उपक्रमांची पूर्तता आणि इतर अशैक्षणिक कामांच्या वाढत्या व्यापामुळे शिक्षकांवर ताण निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या शिक्षकांना पुन्हा पात्रता परीक्षेच्या सक्तीला सामोरे जावे लागणे, हा संवेदनशील विषय असल्याचे गावडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.