पुणे

TET Compulsion : टीईटी सक्तीविरोधात प्रसंगी रस्त्यावर उतरून लढा देणार; भाजप-महायुतीचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांची भूमिका

TET Compulsion, Kaustubh Gawde, Pune Teachers Constituency; या मुद्द्यावर भाजप-महायुतीचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीविरोधात प्रसंगी रस्त्यावर उतरून लढा देण्याची भूमिका मांडली.
Kaustubh Gawde interacts with teachers and education professionals during his campaign tour in Pune, raising concerns over compulsory TET.

Kaustubh Gawde interacts with teachers and education professionals during his campaign tour in Pune, raising concerns over compulsory TET.

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे, : ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीविरोधात प्रसंगी रस्त्यावर उतरून लढा देण्याची ग्वाही पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघातील भाजप-महायुतीचे अधिकृत उमेदवार शिक्षकमित्र कौस्तुभ गावडे यांनी दिली. पुणे येथील प्रचार दौऱ्यात ते बोलत होते.

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