‘कौतुकी’च्या स्वच्छता मोहिमेस
मंगळवारी प्रारंभ ः गडाख
सोनई, १० : ज्येष्ठ साहित्यिक यशवंतराव गडाख यांचा वाढदिवस अगळ्या सामाजिक उपक्रमाने करण्याची परंपरा याहीवेळेस जपण्यात आली आहे. मंगळवारी (ता. १२) सोनई येथील कौतुकी नदीची स्वच्छता व सुशोभीकरण कामाचा प्रारंभ संत ज्ञानेश्वर संस्थानचे विश्वस्त वेदांताचार्य देविदास महाराज म्हस्के यांच्या हस्ते होणार आहे, अशी माहिती माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली.
यापूर्वी यशवंत सामाजिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रशांत गडाख व उपाध्यक्ष उदयन गडाख यांच्या संकल्पनेतून व विविध सामाजिक संघटनांच्या सहभागातून मोरयाचिंचोरे गाव दत्तक योजना, गाव तेथे वाचनालय, गरजू मुलींचे शैक्षणिक पालकत्व, वर्षाच्या ३६५ दिवस वृक्षारोपण, साध्या पद्धतीने विवाह संकल्प व मरणोत्तर नेत्रदान आदी उपक्रम राबविण्यात आलेले आहे.
मागील आठवड्यात सोनई येथील यशवंत प्रतिष्ठान, आनंदवन परिवार, आर्ट ऑफ लिव्हिंग, संत निरंकारी, मारुती मंडळ, स्वामी समर्थ सेवेकरी व विविध संस्था व गणेश मंडळाने एकत्र येऊन ज्येष्ठ साहित्यिक गडाख यांच्या वाढदिवसानिमित्त कौतुकी नदी स्वच्छतेचा संकल्प केला होता. यशवंत प्रतिष्ठानने दहा लाख रुपयांची देणगी देऊन सुरुवात केली, तर अनेकांनी साधनसामग्री व डिझेलवर जेसीबी, पोकलेन व डंपर देण्याचे मान्य केले होते.
चौकट:
रामझिरा येथे संकल्पपूर्ती
येथील पुरातन रामझिरा प्रांगणात कौतुकी नदी स्वच्छतेचा संकल्पपूर्ती कार्यक्रम आयोजित केला असून, येथे होणारा हा सोहळा ग्रामस्थांसाठी कौतुकास्पद ठरणार आहे. नदीचे संवर्धन म्हणून वर्षभर देखभाल व विविध आपुलकी व्यक करणारे कार्यक्रम होणार आहेत.
