एनटीए सैनिक शाळा प्रवेश परीक्षेत आदर्श स्कूलचे २२ विद्यार्थी पात्र .. काव्या देशमुख देशात १ हजार ५८६ वी रँक

एनटीए परीक्षेत काव्या देशमुखचे यश
कुर्डुवाडी ता. ५ : नॅशनल टेस्ट एजन्सी (एनटीए)च्या वतीने घेण्यात आलेल्या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रन्स परीक्षेत कुर्डुवाडी येथील आदर्श पब्लिक स्कूलचे २२ विद्यार्थी पात्र झाले असून, काव्या देशमख हिने ३०० पैकी २७१ गुण मिळवत देशात १ हजार ५८६ वी रँक पटकावली आहे.
हे आहेत यशस्वी पात्र विद्यार्थी ः श्राव्या खुणे, शिवम यादव, शुभ्रा गोडगे, शौर्य रणदिवे, शर्विल यादव, सत्यम बोराटे, दूर्वा घाडगे, स्मरणिका पवार, वेदिका करळे, आरोही कांबळे, शिवांश क्षीरसागर, वेदांश्री जाधव, सार्थक गायकवाड, श्रेया भलभले, विहान करळे, इशिता टोणपे, वेदांत शिंदे, हर्षल गायकवाड, आदित्य गुंड, कार्तिक सावंत, सोहम शिंदे यांनी यश संपादन केले आहे.
