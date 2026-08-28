पुणे

शिरूर तालुक्यात बिबट्याचा धुमाकूळ

शिरूर तालुक्यात बिबट्याचा धुमाकूळ
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कवठे येमाई, ता. २८ : शिरूर तालुक्याच्या बेट भागातील सविंदणे, कवठे येमाई परिसरात बिबट्याचा वावर वाढला असून, दोन दिवसांत तीन जनावरे हल्ला करून ठार केली आहेत. त्यातच दिवसाढवळ्या शेतात काम करतानाही बिबट्याचे दर्शन होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कवठे येमाई येथील शेतकरी भानुदास सखाराम रोहिले यांच्या गोठ्यात बांधलेल्या मेंढीवर मंगळवारी (ता. २५) रात्रीच्या सुमारास बिबट्याने हल्ला करून तिला ठार केले. त्याच दिवशी सविंदणे येथील किठेवस्ती परिसरात दीपक विलास किठे यांच्या शेळीवर बिबट्याने हल्ला केला. शेळीला जवळील शेतात ओढून नेऊन तिचा फडशा पाडला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी बुधवारी (ता. २६) रात्रीच्या सुमारास सविंदणे येथील लंघेमळा परिसरात बिबट्याने खंडू कारभारी लंघे यांच्या गोठ्यात शिरून वासरावर हल्ला करून त्याला ठार केले. या घटनांची माहिती मिळताच वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांच्या सूचनेनुसार वनरक्षक नारायण राठोड व वनकर्मचारी हनुमंत कारकुड यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी करून पंचनामा केला. वनविभागाने परिसरात गस्त वाढवावी, तसेच बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी पिंजरे लावावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

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