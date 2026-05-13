पुणे

केडगावात मजूर खूनप्रकरणी तिघांना कोठडी

केडगावात मजूर खूनप्रकरणी तिघांना कोठडी
Published on

केडगाव, ता. १३ : दौंड तालुक्यातील केडगाव येथे किरकोळ कारणावरून सुभाष (वय अंदाजे ३०, पूर्ण नाव पत्ता माहीत नाही) यांना लाथाबुक्यांनी मंगळवारी (ता. १२) रात्री मारहाण केली. या मारहाणीत त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी तिघांवर यवत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली. तिघांना दौंड न्यायालयाने पाच दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. नंदू जाधव (रा. वांबोरी, ता. राहुरी), राजेंद्र केदारी (रा. सोनाई, ता. नेवासा) आकाश कांबळे (रा. बासुंबा, ता. हिंगोली) असे कोठडी सुनावलेल्यांचे नाव आहे. तर अजय गुळमे (रा. केडगाव) यांनी फिर्याद दिली आहे. आरोपींनी सुभाष याच्या गळ्यावर व पोटावर मारहाण करून त्याचा खून केला. आरोपींनी पळून जाण्यासाठी अजय गुळमे यांची घरासमोर लावलेली जीप चोरून नेली. पोलिसांनी आरोपींना श्रीगोंदा येथून अटक केली आहे. दरम्यान, मृत व आरोपी हे बांधकाम मजूर आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

how to report a crime in Maharashtra
murder news Kedgaon
Kedgaon crime incident
suspects arrested in Kedgaon
shocking news Maharashtra
construction worker murder case
recent crimes in Kedgaon
police action Kedgaon
brutal attack in Maharashtra
local news Kedgaon
trending crime stories
Kedgaon violence updates
Maharashtra police investigations
eyewitness accounts Kedgaon
community response to crime
केडगाव हत्या बातमी
केडगाव क्राइम घटना
केडगाव मधील संशयितांचे अटके
केडगावतील धक्कादायक बातमी
महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी वाढ
कशामुळे वाढला गुन्हा
पोलिसांच्या कारवाईबाबत माहिती
घटनेत घडलेल्या संशयितांचे नाव
अपराधाची मानसिकता
फिर्याद दिलेल्यांचे नाम
केडगावमधील स्थानिक गुन्हा कथा