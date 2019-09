पुणे - रोकड कितीही जवळ बाळगा, फक्त तिचा स्रोत सांगता आला पाहिजे, असे प्राप्तिकर विभागाने मंगळवारी स्पष्ट केले. निवडणूक काळात रोकड बाळगण्यावर किंवा वाहतूक करण्यावर बंदी नाही, तर त्याबाबतचा हिशेब स्पष्ट करता आला पाहिजे, असेही विभागाकडून सांगण्यात आले. प्राप्तिकर विभागाचे डायरेक्‍टर जनरल (इन्व्हेस्टिगेशन) मनोजकुमार दुबे म्हणाले, ‘‘एखादी व्यक्ती चार लाख रुपये घेऊन जात असताना पोलिस किंवा भरारी पथकांनी पकडले, तर त्या रकमेचा स्रोत स्पष्ट करता आला पाहिजे. रोकड बेहिशेबी असेल, तर प्राप्तिकर कायद्यानुसार याबाबतची कार्यवाही होईल.’’ निवडणूक काळात मोठी रक्कम कोणी घेऊन जात असेल, तर त्यांना पकडले जाते. त्याबाबत प्राप्तिकर विभाग पडताळणी करील. त्या रकमेच स्रोत अधिकृत असतील, तर कोणतीही कारवाई होणार नाही. नागरिकांनी बॅंकेतून मोठी रक्कम काढली, तर त्यांना बॅंकेकडून त्याबाबतची विशेष स्लिप देण्यात येणार आहे. भरारी पथक किंवा पोलिसांना ती दाखविल्यावर कोणतीही अडचण येणार नाही. याबाबत पोलिस, जिल्हा निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही दुबे यांनी सांगितले. निवडणूक काळात बॅंकांमधील ज्या खात्यांमध्ये दहा लाख रुपये काढण्यात आले किंवा भरण्यात आले; अशा खात्यांवर प्राप्तिकर विभागाचे लक्ष असेल. याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत सर्व बॅंकांना सूचना देण्यात आल्या, असे ॲडिशनल डायरेक्‍टर जनरल संदीपकुमार साळुंखे यांनी नमूद केले. निवडणुकीसाठी उमेदवारांना २८ लाख रुपये खर्च करण्याची मर्यादा आहे. निवडणूक आयोगाचे अधिकारी त्या खर्चावर लक्ष ठेवतील. त्याबाबतची माहिती प्राप्तिकरकडे येणार आहे. गरज असेल तर, त्याबाबतही कार्यवाही करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

