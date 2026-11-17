पुणे - पुणेकरांवरील सध्याची १३ टक्के पाणीकपात वाढविण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी जलसंपदा विभागाकडून सिंचनासाठी सोडलेल्या पाण्याची संपूर्ण माहिती मागवावी आणि तिची पडताळणी करावी. पुण्याच्या पाण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी राजकारण बाजूला ठेवावे, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी लोकप्रतिनिधींकडे केली आहे..खडकवासला धरणसाखळीत ७५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असताना पुणेकरांवर एक दिवसाआड पाणीपुरवठ्याची वेळ आणू नये. खरीप आणि रब्बी हंगामात कालव्यातून सोडलेल्या अनुक्रमे पाच आणि चार टीएमसी पाण्यासाठी थकबाकी नसलेल्या शेतकऱ्यांची मागणीपत्रे, ६५ हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिकांची माहिती तसेच कालवा समितीसमोर सादर केलेल्या निवेदनाची प्रत मागवावी, असे वेलणकर यांनी सुचविले आहे. सिंचनाच्या पाण्याची ४० ते ४५ टक्के गळती रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना, ऑक्टोबरअखेरच्या कालवा समिती बैठकीचे इतिवृत्त आणि मुंढवा जॅकवेलमधून खरीप हंगामात शेतीसाठी पाणी न घेतल्याचे कारणही स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..सर्व माहिती तातडीने तपासूनच अतिरिक्त पाणीकपातीचा विचार करावा. टँकरवरील वाढीव खर्चाचा भार नागरिकांवर पडू नये, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.