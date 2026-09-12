Ganeshotsav : उत्सवात व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज ठेवा; गणेशोत्सव आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे आदेश

पुणे - पुणे शहरातील गणेशोत्सवाला देशभरातून नागरिक मोठ्या संख्येने येतात. त्यामुळे उत्सवाच्या काळात नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी वाहतूक, सुरक्षा, स्वच्छता, वीजपुरवठा आणि गर्दी व्यवस्थापनाची यंत्रणा अधिक सक्षमपणे कार्यरत ठेवावी, असे आदेश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी शुक्रवारी दिले..गणेशोत्सवाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. या वेळी विभागीय आयुक्त डॉ. शीतल तेली-उगले, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम, पिंपरी- चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल आदी उपस्थित होते..उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या, ‘गणेशोत्सवासाठी रेल्वे, बस तसेच सार्वजनिक वाहतुकीच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने नागरिक पुण्यात येतात. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. यासाठी गर्दीच्या वेळेनुसार अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. विविध गणेश मंडळांकडून सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. काही कार्यक्रमांना हजारो नागरिक उपस्थित राहतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी वाहतूक व गर्दीचे स्वतंत्र नियोजन करावे. वाहतुकीतील बदल, पर्यायी मार्ग, पार्किंग व्यवस्थेची माहिती नागरिकांना द्यावी.’.गर्दीच्या ठिकाणी मंगळसूत्र चोरी, पाकीटमारी यांसारख्या घटना टाळण्यासाठी पोलिसांची २४ तास गस्त आणि प्रभावी बंदोबस्त ठेवावा. उत्सव काळात वीजपुरवठा अखंडित राहील, याकडे लक्ष द्यावे, असेही त्या म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.