पुणे

Ganeshotsav : उत्सवात व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज ठेवा; गणेशोत्सव आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे आदेश

गणेशोत्सवाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बोलत होत्या.
DCM Sunetra Pawar

DCM Sunetra Pawar

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुणे शहरातील गणेशोत्सवाला देशभरातून नागरिक मोठ्या संख्येने येतात. त्यामुळे उत्सवाच्या काळात नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी वाहतूक, सुरक्षा, स्वच्छता, वीजपुरवठा आणि गर्दी व्यवस्थापनाची यंत्रणा अधिक सक्षमपणे कार्यरत ठेवावी, असे आदेश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी शुक्रवारी दिले.

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