Pune Rains : पुणेकरांनो, रेनकोट, छत्री आज जवळ ठेवा कारण...

पुणे : शहर आणि परिसरात हवेतील आर्द्रतेचे प्रमाण ८८ टक्के आहे. त्याच वेळी परतीचा पाऊस राज्याच्या उत्तर सीमेवर आहे. त्यामुळे पुढील चोवीस तासांमध्ये शहर आणि परिसरात पाऊस पडेल, असा इशारा हवामान खात्यातर्फे वर्तविण्यात आला आहे. त्यामुळे छत्री, रेनकोट तुमच्या जवळ ठेवा. शहरात येत्या सोमवारी (ता. १४) आकाश अंशतः ढगाळ राहणार असून, हलक्‍या स्वरूपाच्या पावसाची शक्‍यता आहे. मंगळवारी (ता.१५) पाऊस विश्रांती घेईल. त्या दिवशी आकाश ढगाळ राहील; तर त्यानंतर बुधवारपासून (ता.१६) पुढील दोन दिवस पाऊस पडण्यासाठी पोषक वातावरण असल्याचेही खात्यातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शहरात रविवारी दुपारनंतर आकाशात ढगांनी गर्दी केली. त्यानंतर विश्रांतवाडी आणि नगर रस्ता परिसरात पावसाच्या जोरदार सरी दुपारी एक वाजता पडू लागल्या. काही वेळानंतर या सरींनी विश्रांती घेतली; पण त्याच वेळी कोथरूड, पाषाण आणि वारजे परिसरात पावसाच्या सरींनी हजेरी लावली. ढगांच्या गडगटाटासह पावसाच्या सरी पडत होत्या. यात विश्रांतवाडी येथे पावसाला सर्वाधिक जोर होता; तर पाषाण, कोथरूड, सिंहगड रस्ता येथे पावसाच्या काही सरी पडल्या. दिवाळीच्या खरेदीसाठी पुणेकर बाहेर पडले होते. त्याच वेळी पावसाला सुरवात झाल्यामुळे पावसापासून संरक्षणासाठी मिळेल त्या ठिकाणी थांबलेले पुणेकर असे चित्र दिसत होते. कोजागरी पौर्णिमा साजरी करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन सोसायट्यांमधून झालेले असते. रात्री पावसाची शक्‍यता असल्याने आयोजकांनी पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी चर्चा पुण्यात सुरू झाली होती. त्यामुळे दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाहेर पडणाऱ्या पुणेकरांना रविवारी दुपारी पावसाला फटका बसला. तसेच, कोजागिरी पौर्णिमेच्या नियोजनात पावसामुळे ‘प्लॉन बी’वर जावे लागल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसले. अवघ्या दोन आठवड्यांवर दिवाळी आली आहे.

