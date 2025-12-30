केळघर बिबट्याने पाठलाग
केळघर परिसरात एकाचा
बिबट्याकडून पाठलाग
केळघर, ता. ३० : येथील परिसरात वरोशी ते वाहिटे रस्त्यावर बिबट्याचा मुक्त संचार असल्याचे नागरिकांनी पाहिले. मुकवलीचे ग्रामपंचायत कर्मचारी सर्जेराव खुटेकर हे सरपंच राजाराम जांभळे यांना घरी सोडून वाहिटेवरून दुचाकीवरून आज सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास येत असताना मुकवली- वाहिटे दरम्यान जखिणीची ओहोळ शिवारात बिबट्याने श्री. खुटेकर यांचा पाठलाग केला. अंदाजे १०० फूट त्यांची धावपळ झाली. प्रसंगावधान दाखवून त्यांनी मोठ्याने ओरडत गाडीची गती वाढवून निघून आले. श्री. खुटेकर यांनी आरडाओरडा केल्याने बिबट्या जंगलात पळून गेला. याआधीही याच परिसरात बिबट्याने दुचाकी स्वारावर हल्ला केला होता. रहदारीच्या ठिकाणी बिबट्या मुक्तपणे संचार करत असल्याने या रस्त्यावरून प्रवास करणारे दुचाकीस्वार जीव मुठीत घेऊन प्रवास करत आहेत.
