केळघर घाटात अपघात
मालट्रक अपघातात
चालक जागीच ठार
केळघर घाटात घडली दुर्घटना
केळघर, ता. २९ : केळघर घाटात आज पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास मुकवली माची हद्दीत चालकाचे नियंत्रण सुटून ट्रकचा भीषण अपघात झाला. यामध्ये ट्रकचालकाचा जागीच मृत्यू झाला.
मेढा पोलिसांच्या माहितीनुसार, आज पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास रोहा येथून साताऱ्याकडे माल वाहतूक करणारा ट्रक (केए २८ सीए ५५६८) चालकाचे नियंत्रण सुटून अवघड वळणावरून डोंगरास धडकला. यामध्ये चालक आजिनाथ नागरगोजे (वय ३२, रा. बीड) हे जागीच ठार झाले. हा ट्रक केमिकल पावडर घेऊन येत होता. घटनेनंतर मेढ्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील, अश्विनी पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन महाबळेश्वर येथील सह्याद्री ट्रेकर्स, रेंगडी व मुकवली माची येथील ग्रामस्थांच्या मदतीने अपघातग्रस्त ट्रकमधील चालकाचा मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले. अपघात एवढा भीषण होता, की ट्रकची पुढील बाजू पूर्णपणे दबली होती. केबिनमध्ये चालक अडकून पडून तेथेच त्यांचा मृत्यू झाला. केळघर घाटात नागमोडी व अवघड वळणे असून, वाहनचालकांना वळणाचा अंदाज न आल्याने येथे अपघातांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने योग्य त्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
मुकवली माची : अपघातग्रस्त माल वाहतूक करणाऱ्या ट्रकची झालेली अवस्था.
