इथेनॉलच्या प्रमाणाची केरळममध्ये तपासणी
पंपांवर छापासत्र; कर्नाटकातील आरोपांनंतर हालचाली
तिरुअनंतपुरम (केरळम), ता. ९ (पीटीआय): कर्नाटकात निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल विकले जात असल्याच्या आरोपांनंतर केरळम सरकारने राज्यातील चार जिल्ह्यांत पेट्रोल पंपांची अचानक तपासणी सुरू केली. वाहनांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनूप जेकब यांनी सोमवारी सांगितले.
तिरुअनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड आणि कन्नूर जिल्ह्यांतील पेट्रोल पंपांवरून नमुने गोळा करण्यात येत आहेत. हे नमुने सरकारी प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात येतील. दहा दिवसांत त्यांचे निष्कर्ष उपलब्ध होतील. पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉलला परवानगी नसून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित पेट्रोल पंप सील करून जबाबदार व्यक्तींवर खटला दाखल करण्यात येईल, असा इशारा जेकब यांनी दिला. कोची येथेही नागरी पुरवठा विभागाने तपासणी केली असून, सहा नमुने गोळा केले आहेत. त्यापैकी दोन नमुने काकीनाडा येथील प्रयोगशाळेत पाठविले असून, त्यांचे निष्कर्ष प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, कर्नाटक सरकारने पेट्रोलमध्ये २६ ते ३१ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल असल्याचा आरोप केला आहे. बंगळूरसह सात जिल्ह्यांतील नमुन्यांच्या तपासणीत निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल आढळल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी हे आरोप फेटाळले. देशभरात पुरवठा करण्यात येणारे ई-२० पेट्रोल भारतीय मानक ब्युरोच्या निर्धारित मानकांनुसार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पेट्रोलियम मंत्रालयानेही २७ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील ८९३ नमुने गुणवत्ता मानकांनुसार असल्याचे म्हटले आहे.
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