Pune Traffic: केशवनगरमध्ये वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर; स्थानिक नागरिकांच्या तणावात वाढ

मुंढवा : केशवनगरमध्ये वाढती वाहन संख्या आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे उद्भवणारी वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. कोंडीमुळे प्रवासाचा वेळ वाढणे, इंधनाचा अपव्यय, प्रदूषण आणि मानसिक तणाव यासारखे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे स्थानिक नागरिक मेटाकुटीला आले असून, वारंवार होणाऱ्या कोंडीतून सुटका कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत..मुंढवा-मांजरी रस्ता हा वाहनांच्या वर्दळीने नेहमीच गजबजलेला असतो. वाहतूक कोंडी वाढण्यामागील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या वाहनांची पार्किंग, हातगाड्या, चहाच्या व इतर टपऱ्या, दुकाने, बेशिस्त पार्किंग ही प्रमुख कारणे आहेत. परिसरातील शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ पालक स्वतःची वाहने रस्त्यावर उभी करून विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडवायला आणायला जातात. यामुळे सकाळी संध्याकाळी गर्दी व गोंधळ निर्माण होतो..केशवनगर परिसरात मोठे गृहप्रकल्प उभे राहात आहेत. त्यांना बांधकामाचे साहित्य पुरवणाऱ्या जड आणि अवजड वाहतुकीमुळे सलग दोन ते तीन दिवसांपासून प्रचंड वाहतूक कोंडी झालेली दिसून येत आहे. प्रामुख्याने अरुंद रस्ते, अपघात, रस्ते दुरुस्ती आणि गर्दीच्या वेळी वाहनांचा ओघ हे याचे प्रमुख कारण आहे..जड आणि अवजड वाहतुकीचे पोलिसांनी योग्य नियोजन करावे. याबाबत मुंढवा वाहतूक विभागाचे सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप दोरे यांच्याशी संपर्क साधून प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता तो होवू शकला नाही..Mumbai-Pune Expressway Traffic jam : द्रुतगतीवरील कोंडी धोक्याची घंटा, महामार्गावर आपत्ती व्यवस्थापनाची कसोटी; यंत्रणांतील मर्यादा उघड.याबाबत रहिवासी दादा कोद्रे म्हणाले की, वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी महापालिकेने या रस्त्याचे रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे. आगामी काळातील या भागाची लोकसंख्या आणि दळणवळणाच्या सुविधांचा विचार करून रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम करावे. यात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नागरिकांना विश्वासात घेऊन वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मार्गी लावावा. रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्यासह भूसंपादनाची कामे गतीने पूर्ण करावीत. बाधित जागा मालकांची बैठक घेऊन त्यामध्ये सकारात्मक मार्ग काढून रुंदीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावावा..कोंडीवर उपाययोजनाकेशवनगरमध्ये एकेरी वाहतूक करणेमुंढवा चौकात उड्डाण पूल करावालोणकर चौक भुयारी मार्ग तयार करणेमुंढवा-मांजरी रस्त्याचे रुंदीकरण करणेवाहतूक पोलिसांचे कडक नियोजन आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई.कोंडीचे दुष्परिणामतासन्तास कोंडीत अडकल्यामुळे प्रवासाचा वेळ जाऊन कामाचे नुकसान होणेवाहनांमधून धूर बाहेर पडल्यामुळे हवेची गुणवत्ता खालावतेकोंडीत अडकल्यामुळे वाहनधारकांना मानसिक त्रास आणि चिडचिड होते..केशवनगर येथील लोणकर चौकात शनिवारी वाहतूक कोंडी झाली होती. वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा लागल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला. उदासीन प्रशासनामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना हाल सोसावे लागत आहे. वाढत्या नागरीकरणाचा विचार करून रस्ते, पाणी, रुग्णालये, शाळा, मलनिस्सारण प्रकल्प, कचरा, वाहतूक, प्रदूषण आदी बाबींचा शहर नियोजन आराखड्यात समावेश करावा.- नंदा जाधव, स्थानिक रहिवासी.