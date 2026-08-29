पुणे

अर्धवट बांधकामाप्रकरणी कंपनीवर कारवाई

अर्धवट बांधकामाप्रकरणी कंपनीवर कारवाई
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वाघोली, ता. २९ : केसनंद येथील वडिलोपार्जित जमिनीवर इमारत बांधण्यासाठी घेतलेले ३४ लाख रुपये मिळूनही बांधकाम पूर्ण केले नाही. त्यामुळे संबंधित बांधकाम कंपनीवर गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश पुण्यातील न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, कोर्ट क्रमांक-६ यांनी वाघोली पोलिसांना दिले आहेत.
वाघोलीतील येथील निर्मला शिंदे यांनी स्वर्ग कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.व इतरांविरोधात ॲड. संजय ढाकणे यांच्यामार्फत अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयीन आदेशानुसार, अर्जदार व त्यांच्या बहिणीची केसनंदमध्ये वडिलोपार्जित जमीन असून, या जमिनीवर इमारत बांधण्यासाठी स्वर्ग कन्स्ट्रक्शनसोबत नोटरीकृत करार करण्यात आला होता. बांधकामाच्या प्रगतीनुसार बांधकामाची रक्कम हप्त्यांमध्ये देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार अर्जदाराने ३४ लाख रुपये दिले. ही रक्कम बांधकाम कंपनीच्या खात्यात जमा करण्यात आली होती. मात्र, पैसे देऊनही बांधकाम पूर्ण करण्यात आले नसल्याचा आरोप अर्जदाराने केला आहे.
न्यायालयाने करार व इतर कागदपत्रांचा विचार करून या प्रकरणात दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच सुरुवातीपासूनच फसवणुकीचा हेतू होता का, याचा पोलिस तपास आवश्यक असल्याचे नमूद केले. त्यानुसार वाघोली पोलिसांना गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

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