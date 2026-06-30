Ketan Agarwal Crime Case : सिया गोयल, चेतन चौधरीच्या कोठडीत वाढ; डिजिटल पुरावे, घटनास्थळी पडताळणीसह अन्य तपास सुरू

लोणावळा - केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना सोमवारी वडगाव मावळ सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले. तपासासाठी आणखी वेळ आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी या वेळी सांगितले. सादर केलेल्या कारणांचा विचार करून न्यायालयाने दोन्ही आरोपींच्या पोलिस कोठडीत तीन जुलैपर्यंत (पाच दिवसांची) वाढ केली. .कोठडीची मुदत संपत असल्याने सिया आणि चेतनला न्यायाधीश ए. एम. विभूते यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. जवळपास पाऊण तास चाललेल्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाला.‘तपासात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आरोपींना सात दिवसांची कोठडी द्यावी,’ अशी मागणी पोलिसांनी केली. ‘आरोपींनी गुन्ह्यापूर्वी विविध ठिकाणी भेटून कट रचल्याची माहिती समोर आली. आहे. तेथे पडताळणी करायची आहे. गुन्ह्याशी संबंधित महत्त्वाचा डिजिटल डेटा डिलिट करण्यात आल्याचा संशय असून तो मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..आरोपींनी गुन्ह्यानंतर कोणाशी संपर्क साधला, कोणाला माहिती दिली किंवा चर्चा केली का, याचाही तपास सुरू आहे. घटनाकाळातील मोबाइल लोकेशन, सीडीआर तपासणी केली जात आहे. केतन यांना जिवे मारण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही एकदा झाल्याची माहितीही पुढे आली आहे. सियाने केतन यांचा पासपोर्ट नष्ट केल्याचा संशय आहे. तो मिळवून जप्त करायचा आहे,’’ असे पोलिसांनी नमूद केले.‘तपासादरम्यान काही महत्त्वाचे साक्षीदार समोर आले असून त्यांचे जबाब नोंदवून आरोपींसमोर पडताळणी करणे बाकी आहे. आरोपींनी गुन्ह्यानंतर लोणावळ्यात पुन्हा भेट घेऊन घटनास्थळ निश्चित केले होते का, तसेच या कटात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही तपास सुरू आहे,’ असे पोलिसांनी सांगितले.दरम्यान, या प्रकरणात ‘मीडिया ट्रायल’ होत असल्याचा आरोप सियाचे वकील विपुल दुशिंग यांनी न्यायालयात केला..बचाव पक्ष म्हणतो, ‘पोलिस कोठडीची गरज नाही’‘सियाची अटकच चुकीची आहे,’ असा दावा करत सिया व चेतन यांना पुन्हा पोलिस कोठडी देण्यास बचाव पक्षाने न्यायालयात विरोध केला. ‘दोन्ही आरोपी तपासात सहकार्य करत आहेत. सात दिवसांची पोलिस कोठडी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयीन कोठडी द्यावी,’ अशी मागणी बचाव पक्षाने केली..वकीलपत्रावरून दोन वकिलांमध्ये वादसियाला न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी तिच्या वकीलपत्रावरून दोन वकिलांमध्ये वाद निर्माण झाला. ॲड. विपुल दुशिंग आणि ॲड. आशुतोष श्रीवास्तव या दोघांनीही स्वतःला सियाचे अधिकृत वकील असल्याचा दावा केला. याबाबत ॲड. दुशिंग म्हणाले, ‘‘गेल्या पाच दिवसांपासून सिया गोयलचे कुटुंबीय माझ्या संपर्कात असून त्यांनी मला अधिकृत वकीलपत्र दिले आहे.’ या घडामोडींमुळे न्यायालय परिसरात काही काळ संभ्रमाचे वातावरण होते..चेतनची दुचाकी जप्तअग्रवाल हत्या प्रकरणातील संशयित चेतन चौधरीने गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी पोलिसांनी जप्त केली. पुण्याहून लोहगडावर जाण्यासाठी आणि हत्येनंतर पळून जाण्यासाठी याच वाहनाचा वापर केल्याचा पोलिसांचा संशय आहे.लोणावळा - केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील संशयित चेतन चौधरीने गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी पोलिसांनी सोमवारी जप्त केली. पुण्याहून लोहगडावर जाण्यासाठी आणि हत्येनंतर पळून जाण्यासाठी याच वाहनाचा वापर केल्याचा पोलिसांना संशय असून, हा एक महत्त्वाचा पुरावा मानला जात आहे..तपासातील माहितीनुसार, सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी हा कट पूर्वनियोजित पद्धतीने आखला होता. चारचाकी वाहन वापरल्यास सोमाटणे फाटा किंवा उर्से टोलनाक्यांवरील सीसीटीव्ही आणि एएनपीआर कॅमेऱ्यांत कैद होण्याची भीती त्यांना होती. तपासाची दिशा भरकटवण्यासाठी जाणीवपूर्वक दुचाकीचा वापर केल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. सध्या या दुचाकीचे न्यायवैद्यक परीक्षण सुरू असून, त्यातून अधिक तांत्रिक पुरावे मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..एक कोटीच्या व्यवहाराचीही चर्चाया प्रकरणात आर्थिक व्यवहाराचाही पैलू समोर आला आहे. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, सियाने केतन अग्रवाल यांच्याकडून लग्नाच्या साहित्य खरेदीसाठी एक कोटी रुपये घेतले होते. चौकशीत ही रक्कम तिने चेतनला दिल्याची माहिती समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. चेतनची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत होती. त्यामुळे व्यवसायात गुंतवणूक करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी ही रक्कम वापरण्याचा विचार करण्यात आला होता. चेतनला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी किमान तीन वर्षे लागतील, असे त्याने सियाला सांगितल्याची माहितीही समोर येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.