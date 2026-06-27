पुणे

Ketan Agarwal Killed Case : खून करायचा असल्यास याची कल्पना सुचली ३१ मे ला

सिया आणि चेतनने खून करायचा असल्यास तो कसा करता येईल?, विष देता येईल का?, अपघात कसा दाखवता येईल? याबाबत इंटरनेटवर घेतला होता शोध.
Siya Goyal and Chetan Chaudhary

Siya Goyal and Chetan Chaudhary

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - सिया आणि चेतनमध्ये १५ मे नंतर फोन आणि संदेशाद्वारे सातत्याने संवाद सुरू होता. खून करायचा असल्यास तो कसा करता येईल?, विष देता येईल का?, अपघात कसा दाखवता येईल? याबाबत इंटरनेटवर शोध घेतला होता. सिया आणि केतन ३१ मे ला लोहगडावर गेले होते.

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