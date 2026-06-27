Ketan Agarwal Killed Case : खून करायचा असल्यास याची कल्पना सुचली ३१ मे ला

पुणे - सिया आणि चेतनमध्ये १५ मे नंतर फोन आणि संदेशाद्वारे सातत्याने संवाद सुरू होता. खून करायचा असल्यास तो कसा करता येईल?, विष देता येईल का?, अपघात कसा दाखवता येईल? याबाबत इंटरनेटवर शोध घेतला होता. सिया आणि केतन ३१ मे ला लोहगडावर गेले होते..तिथेच सियाच्या डोक्यात केतनला दरीतून ढकलून अपघाताचा बनाव रचण्याची कल्पना आली. त्यानंतर सियाने किल्ल्यावरील अशा जागा शोधल्या जिथे कमी वर्दळ असते आणि जिथून ढकलल्यास तो निव्वळ अपघात वाटेल.दरीत कोसळल्यानंतर डोक्याला झालेल्या गंभीर दुखापतीमुळे केतनचा मृत्यू झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालात निष्पन्न झाले. सुरुवातीला आरोपी सिया आणि चेतन पोलिसांनी विचारलेल्या प्रश्नांना वेगवेगळ्या आणि संशयास्पद उत्तरांनी चकवा देण्याचा प्रयत्न करत होते..मात्र, पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक पुरावे, डिलीट केलेला डिजिटल डेटा, कॉल रेकॉर्ड्स आणि दोघांची समोरासमोर केलेली कसून चौकशीच्या आधारे या गुन्ह्याचा गुंता सोडविला..केतन अग्रवालच्या कारची तपासणी -घटनेच्या दिवशी वापरण्यात आलेल्या लाल रंगाच्या इलेक्ट्रिक कारची तपासणी पोलिसांनी सुरू केली आहे. या कारच्या आधारे पोलिसांकडून तपासाची दिशा अधिक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. केतन अग्रवाल यांनी नुकतीच ही इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली होती. कार खरेदी केल्यानंतर त्याने सियासोबत केलेल्या प्रवासाचा एक समाज माध्यमांवर व्हायरल झाला होता. १८ जूनला केतन आणि सिया याच कारमधून लोहगड किल्ल्यावर गेले होते..सियाच्या आईवडिलांकडे चौकशी -पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून शनिवारी सियाच्या आईवडिलांकडे चौकशी करण्यात आली. सिया व चेतनच्या संबंधांविषयाची माहिती तुम्हाला होती का? तिने चेतनशी लग्न करण्याचा हट्ट धरला होता का? यासह विविध मुद्यांची पोलिसांनी चौकशी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.