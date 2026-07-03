Ketan Agarwal Killed Case : लुल्लानगर कॅफेत नेऊन चौकशी; तपासात महत्त्वाचे धागेदोरे शोधण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न

लोणावळा - केतन अग्रवाल खून प्रकरणात लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी गुरुवारी (ता.२) सकाळी सिया गोयल हिला कोंढवा परिसरातील लुल्लानगर येथील एका कॅफेत आणून चौकशी केली. केतन अग्रवालच्या खुनापूर्वी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी याच कॅफेमध्ये कटाची आखणी केल्याचा संशय पोलिसांना आहे..लुल्लानगरमधील या कॅफेचे व्हिडिओही ‘व्हायरल’ झाले होते. त्यामुळे या कॅफेतील सीसीटीव्ही चित्रीकरण, आरोपींची बसण्याची जागा, ये-जा आणि घटनाक्रमाची पडताळणी करण्यात आली. संबंधित कॅफेत नेऊन तिच्या हालचाली, तेथील भेटीगाठी तसेच गुन्ह्यापूर्वी आणि नंतरच्या घटनाक्रमाची पडताळणी केली. या चौकशीदरम्यान पोलिसांनी उपलब्ध डिजिटल पुरावे आणि प्रत्यक्ष घटनास्थळावरील माहितीची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला..केतनला लोहगडावरून दरीत ढकलून कसे द्यायचे, याबाबत सिया आणि चेतनने मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात लुल्लानगरमधील मोकळ्या जागेत दोन वेळा सराव केला होता, अशी माहितीही समोर आली आहे. याआधी लोहगड किल्ल्यावरही आरोपींसमवेत घटनेची पुननिर्मिती (सीन रिक्रिएशन) केली होती..पॉलिग्राफ चाचणीसाठी अर्जसिया गोयल हिची ‘पॉलिग्राफ’ अर्थात ‘लाय डिटेक्टर’ चाचणी घेण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. लोहगड किल्ल्यावर केतन अग्रवाल यांना नेमके कोणी दरीत ढकलले, याचा कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार किंवा थेट पुरावा अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. सिया आणि चेतन यांचे जबाब नोंदविण्यात आले असले, तरी प्रकरणातील काही मुद्दे स्पष्ट करण्यासाठी ‘पॉलिग्राफ चाचणी’ उपयुक्त ठरेल, असा दावा पोलिसांनी न्यायालयात केला. दरम्यान, केतन अग्रवाल यांच्या मोबाइल फोनची न्यायवैद्यक तपासणी सुरू आहे..दोघांनाही आज न्यायालयात हजर करणारसिया आणि चेतन यांची पोलिस कोठडी शुक्रवारी (ता.३) संपत आहे. त्यामुळे दोघांनाही वडगाव मावळ न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. या सुनावणीत पोलिसांकडून आणखी पोलिस कोठडीची मागणी केली जाणार, की दोघांना न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्यात येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.