पुणे

Ketan Agarwal Killed Case : लुल्लानगर कॅफेत नेऊन चौकशी; तपासात महत्त्वाचे धागेदोरे शोधण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न

केतन अग्रवाल खून प्रकरणात लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी गुरुवारी (ता. २) सिया गोयल हिला कोंढवा परिसरातील लुल्लानगर येथील एका कॅफेत आणून केली चौकशी.
Ketan Agarwal killed Case Siya Goyal Police Investigation

Ketan Agarwal killed Case Siya Goyal Police Investigation

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोणावळा - केतन अग्रवाल खून प्रकरणात लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी गुरुवारी (ता.२) सकाळी सिया गोयल हिला कोंढवा परिसरातील लुल्लानगर येथील एका कॅफेत आणून चौकशी केली. केतन अग्रवालच्या खुनापूर्वी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी याच कॅफेमध्ये कटाची आखणी केल्याचा संशय पोलिसांना आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
lonavala
police investigation