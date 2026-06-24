Ketan Agarwal Killed Case : कोणाच्या नजरेत न येण्याची दोघांनी घेतली होती खबरदारी

पुणे - व्यावसायिक केतन अग्रवाल खून प्रकरणातील आरोपी सिया गोयलचा प्रियकर चेतन चौधरी अगोदरच लोहगड किल्ल्यावर पोहोचला होता. दोघांनी केतनच्या खूनाचा अचूक कट रचला होता. सुरुवातीपासूनच दोघे पोलिस आणि इतर कोणाच्या नजरेत येऊ नयेत याची खबरदारी घेत होते..लोहगडावर जाण्यापुर्वी चेतनने त्याचा मोबाईल दुकानात ठेवला होता. त्याचे इंटरनेट बंद केले. कामगाराचा मोबाईल घेऊन तो लोहगडावर आला होता. किल्ल्यावर पोहचल्यानंतर सुरक्षा रक्षक, तसेच इतरांच्या नजरेत आपण येऊ नये म्हणून तो काळजी घेताना दिसून आला आहे. त्याने तोंड बांधून अंगावर हुडी परिधान केली होती. पाठीला बॅग, बर्मुडा, पायात स्पोर्ट शुज, तर कानाला मोठे हेडफोन लावला होता. आपण ट्रेकिंग व व्यायामासाठी येथे आल्याचे त्याने भासवाले..सिया आणि केतन वरती किल्ल्यावर पोहोचताच चेतन त्यांच्या पाठीमागून वरती आला. संधी मिळताच सिया आणि चेतन या दोघांनी केतनला कड्यावरून खाली दरीत ढकलून दिले. त्यावेळी किल्ल्यावरील कोणाच्याही नजरेत हा प्रकार आला नव्हता. केतन हा कड्यावरून खाली पडला असे त्यांना भासवायचे होते..त्यामुळे सिया हिने सुरुवातीला आरडा-ओरडा करत सुरक्षा रक्षकाला केतन पडल्याचे सांगितले. सियाने आई पुजा गोयल हिला केनत किल्ल्यावरून खाली पडल्याचे सांगितले. त्यानंतर केतनच्या कुटुंबीयांनी लोहगडाकडे धाव घेतली. बनाव उघडकीस आल्यानंतर सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोघांना पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली आहे. न्यायालयाने त्यांना सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..मी व्यायाम करण्यासाठी आलो आहे -सिया आणि केतन हे दोघे १८ जूनला सकाळी साडेआठ वाजता कारने लोहगडाकडे निघाले. ते येणार असल्याची माहिती चेतनला होती. त्यामुळे तो हे दोघे येण्यापूर्वीच किल्याच्या प्रवेशद्वाराच्या पायरीवर जाऊन बसला होता. हे दोघे किल्ल्याकडे निघाले असता चेतन त्यांच्या पाठीमागून आला. किल्ल्यावर प्रवेश करण्यासाठी २५ रुपयांचे शुल्क भरून तिकीट घ्यावे लागते.तिकीट न घेतल्याने सुरक्षा रक्षकाने चेतन याला हटकले होते. यावेळी तो सुरक्षारक्षकास म्हणाला की, मी व्यायाम करण्यासाठी आलो आहे. वरती जातो आहे. परत खाली येताना पैसे देतो. पोलिसांच्या नजरेतून सुटण्यासाठी त्याने ही शक्कल लढविली असल्याचा अंदाज आहे. मात्र तेथील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात तो कैद झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.