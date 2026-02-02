‘चतु:सूत्री यशाची गुरुकिल्ली’
राजगुरुनगर, ता. २ : ‘‘यशस्वी माणूस होण्यासाठी ध्येयनिश्चिती, आत्मविश्वास, उत्तम नियोजन व कृतिशीलता ही चतु:सूत्री यशाची गुरुकिल्ली आहे,’’ असे प्रतिपादन दीपस्तंभ फाउंडेशनचे प्रमुख यजुर्वेंद्र महाजन यांनी केले.
खेड तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वतीने हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालयात आयोजित साहेबरावजी बुट्टेपाटील स्मृती व्याख्यानमालेत ते ‘यशस्वी व चांगला माणूस घडण्यासाठी’ या विषयावर बोलत होते.
महाजन पुढे म्हणाले, ‘‘माणूस म्हणून आपल्यामध्ये कोणतीही शारीरिक कमतरता असली तरी वाईट न वाटता त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करा. आपल्याकडे प्रोत्साहन देण्यापेक्षा चिडवणारी संस्कृती अधिक आहे. त्यामुळे पुढे येण्यास विद्यार्थी घाबरतात.’’
शिक्षण घेताना सर्वोत्तमाचा ध्यास घ्यायला हवा. माणसाचे जीवन अमूल्य असून सभोवतालच्या समाजजीवनाला प्रतिसाद द्या. प्रगतीच्या दिशेने नेतील असे मित्र निवडा. आपल्या कामाच्या ठिकाणी कार्यसंस्कृती विकसित करा. समर्पण भावनेने काम करा. व्याख्याने पुस्तके आणि चांगल्या माणसांच्या सहवासात राहा. जीवनात चांगला माणूस होण्याचे उद्दिष्ट ठेवा. त्यासाठी माणुसकी, प्रामाणिकपणा, सेवाभाव कर्तव्यदक्षता ही मूल्ये अंगी रुजवा, असे आवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले.
सूत्रसंचालन प्रा. धनंजय बोऱ्हाडे यांनी केले. परिचय प्रा. शिल्पा टाकळकर करून दिला. आभार तनिष्का शेलार हिने मानले.
