‘केएफआयएल’ला १३० कोटींचा निव्वळ नफा
पुणे, ता. ८ ः किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लि.ने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या चौथ्या तिमाहीत १३० कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला असून, त्यात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ३६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. संपूर्ण वर्षाचा निव्वळ नफा ३७६ कोटी रुपये इतका असून, त्यात वार्षिक १८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
या निकालाबाबत केएफआयएलचे व्यवस्थापकीय संचालक आर.व्ही. गुमास्ते म्हणाले, ‘‘कंपनीने या वर्षाचा समारोप चौथ्या तिमाहीतील अत्यंत दमदार कामगिरीसह केला आहे. आमच्या प्रमुख विभागांमधील विक्रीच्या प्रमाणात झालेली भक्कम वाढ आणि सुधारित कार्यक्षमता यामुळे ही कामगिरी आमच्यासाठी खास आहे. वर्षभर प्रतिकूल आर्थिक वातावरणाचा सामना करावा लागला असूनही, आमचा एकत्रित वार्षिक महसूल पाच टक्क्यांनी वाढून ६८८९ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. तसेच, अपवादात्मक बाबी वगळून करपूर्व नफा २५ टक्क्यांनी वाढून ५१२ कोटी रुपयांवर गेला आहे, तर वर्षाच्या सुरुवातीपासूनचा निव्वळ नफा लक्षणीयरित्या २२ टक्क्यांनी वाढून ३५८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मार्च महिन्याच्या मध्यात सोलापूर एलपीजी पुरवठा खंडित झाल्यावर आम्ही वेगाने दिलेल्या प्रतिसादात आमची लवचिकता दिसून आली. भविष्याचा विचार करता, आमचे सर्व प्रमुख भांडवली प्रकल्प आणि धोरणात्मक विलीनीकरणे नियोजनानुसार सुरू आहेत.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.