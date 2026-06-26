पुणे

खेडच्या पूर्व भागात पावसाची जोरदार बॅटिंग

खेडच्या पूर्व भागात पावसाची जोरदार बॅटिंग
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दावडी, ता. २६ : खेड तालुक्याच्या पूर्व भागातील खरपुडी, निमगाव, दावडी परिसरात शुक्रवारी दुपारी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. दुपारनंतर सुरू झालेल्या मुसळधार पावसामुळे काही काळ जनजीवन विस्कळीत झाले.
सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे सखल भागात पाणी साचले, तर अनेक ठिकाणी रस्त्यांवरून पाण्याचे प्रवाह वाहू लागले.
काही ठिकाणी वाहने चिखलात व शेतात अडकल्याच्या घटनाही घडल्या. त्यामुळे नागरिकांना ये-जा करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. दुसरीकडे, या दमदार पावसामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खरीप हंगामातील पेरणी व लागवडीच्या कामांना आता वेग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अनेक शेतांमध्ये पाणी साचल्याने जमिनीत आवश्यक ओलावा निर्माण झाला असून पिकांसाठी हा पाऊस लाभदायक ठरत आहे.
एकीकडे मुसळधार पावसामुळे नागरिकांची काही प्रमाणात गैरसोय झाली असली, तरी शेतीसाठी आवश्यक पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.

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