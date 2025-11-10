Khadakwasala News : अतिक्रमणे आली, अधिकाऱ्यांच्या गळ्याशी; कारणे दाखवा नोटीस, निलंबनाची शक्यता

खडकवासला - मागील अनेक वर्षांपासून राजकीय दबावामुळे खडकवासला धरण परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई थांबवली जात होती. मात्र आता पाटबंधारे विभागाच्या जागांवरील अतिक्रमणांचा प्रश्न वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गळ्याशी आला आहे..जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी २६ एप्रिल २०२५ रोजी वरसगाव धरणाच्या भेटीदरम्यान खडकवासला, पानशेत आणि वरसगाव धरण परिसरातील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. तरीदेखील, कारवाई लांबणीवर पडल्याने ३१ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..दरम्यान, स्थानिक शेतकऱ्यावर केलेल्या कारवाईबाबत आमदार भीमराव तापकीर यांनी पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांनी राहण्यासाठी घरे बांधली होती. ती तातडीने जमीनदोस्त केली होती. त्यावेळी त्यांनी गरिबांची घरे जमीनदोस्त धनदांडग्यांची अतिक्रमण केलेली हॉटेल रिसॉर्ट शाबूत अशा विषयावर अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता..या पार्श्वभूमीवर पुणे पाटबंधारे मंडळातील अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके, कार्यकारी अभियंता श्वेता कुऱ्हाडे आणि उपअभियंता मोहन भदाणे यांना शासनाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणांविषयी झालेल्या विलंबासाठी कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे.अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्याने आणि जबाबदारी एकमेकांवर ढकलल्याने ही नोटीस देण्यात आली. समाधानकारक खुलासा न मिळाल्यास निलंबन आणि विभागीय चौकशीची कारवाई केली जाईल, असे आदेश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.