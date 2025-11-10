पुणे

Khadakwasala News : अतिक्रमणे आली, अधिकाऱ्यांच्या गळ्याशी; कारणे दाखवा नोटीस, निलंबनाची शक्यता

मागील अनेक वर्षांपासून राजकीय दबावामुळे खडकवासला धरण परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई थांबवली जात होती.
खडकवासला - मागील अनेक वर्षांपासून राजकीय दबावामुळे खडकवासला धरण परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई थांबवली जात होती. मात्र आता पाटबंधारे विभागाच्या जागांवरील अतिक्रमणांचा प्रश्न वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गळ्याशी आला आहे.

