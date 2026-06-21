Khadakwasla Rain Update: खडकवासला धरण परिसरात तासाभरात ३० मिमी पाऊस; पाणीसाठ्यात वाढ नाही, रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहतूक कोंडी

खडकवासला : खडकवासला धरण परिसरात रविवारी दुपारी अवघ्या तासाभरात ३० मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. मात्र, हा पाऊस केवळ खडकवासला परिसरापुरताच मर्यादित राहिल्याने धरणाच्या पाणीसाठ्यात किरकोळ देखील वाढ झाली नाही. विशेष म्हणजे पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर धरण परिसरात पावसाची नोंद झाली नसल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाने दिली..पुणे-पानशेत रस्त्यावरील धायरी फाटा, नांदेड सिटी गेट आणि किरकटवाडी फाटा दरम्यान तीन ठिकाणी पाणी साचल्याने वाहतूक विस्कळित झाली होती. धायरी फाट्याजवळील राजयोग सोसायटीसमोरील मुख्य रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते. त्यानंतर नांदेड सिटी ते नांदेड फाटा दरम्यानही रस्त्यावर पाणी साचल्याने वाहनांची गती मंदावली. तसेच जाधव वस्ती येथील राधाकृष्ण हॉटेल परिसरातही रस्त्यावर पाणी साचल्याने वाहनचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागला..धायरी फाटा, नांदेड सिटी फाटा आणि जाधव वस्ती परिसरात पावसाचे पाणी साचल्याने वाहतूक कोंडी झाली. पाणी निचऱ्याची सक्षम व्यवस्था नसल्याने प्रत्येक पावसात ही समस्या निर्माण होत आहे. पाणी ओसरल्यानंतर वाहतूक सुरळीत झाली असली तरी कायमस्वरूपी उपाययोजना करा.हेमंत मते, खडकवासला ग्रामस्थ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.