पुणे

Khadakwasala Bridge : खडकवासला पुलाचे आयुष्य वाढले; जड वाहतूक लवकरच होणार सुरू

खडकवासला धरणाखालील मुठा नदीवर असलेल्या आणि खडकवासला-शिवणे परिसराला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या पुलाच्या दुरुस्ती व बळकटीकरणाचे काम पुणे महापालिकेने केले पूर्ण.
Khadakwasala Bridge Life Increase

Khadakwasala Bridge Life Increase

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - खडकवासला धरणाखालील मुठा नदीवर असलेल्या आणि खडकवासला-शिवणे परिसराला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या पुलाच्या दुरुस्ती व बळकटीकरणाचे काम पुणे महापालिकेने पूर्ण केले आहे. सुमारे दोन कोटी रुपये खर्चून केलेल्या या कामामुळे पुलाचे आयुर्मान वाढले असून, पुढील १० ते १५ वर्षे वाहतुकीसाठी हा पूल सुरक्षित झाला आहे. यामुळे परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
pune
Life
Bridge
Traffic
Khadakwasala Dam
Extended