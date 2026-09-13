Khadakwasla canal water crisis: नव्या खडकवासला कालव्याचे पाणी पुणे शहरातील घाणेमुळे दुषित; उरुळी कांचनसह परिसरातील गावांचे आरोग्य धोक्यात

सुनील जगतापउरुळी कांचन : उरुळी कांचन येथे नव्या खडकवासला कालव्यामध्ये पुणे शहरातील प्रचंड घाण वाहून आल्यामुळे उरुळी कांचन व इतर गावांच्या पाणीपुरवठ्याच्या साठी असणारा पाण्याचा स्त्रोत अतिशय दुषित झाल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खडकवासला धरण साखळी मधून इंदापूर पर्यंत शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठीचा पुरवठा खडकवासला कालव्यातून केला जातो. .हा कालवा पुणे शहरांमधून जात असताना कालव्याच्या भोवती असलेल्या नागरी वस्तीतील नागरीक सर्व प्रकारचा केरकचरा व सर्व प्रकारची घाण या पाण्यामध्ये टाकतात त्यामुळे हा पाण्याचा प्रवाह दूषित होतो आणि त्यामुळे पुढील गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे जे दुर्भिक्ष राहते ते या दूषित पाण्याने नाईलाजाने भागवावे लागते. त्यात ग्रामपंचायतींच्या पाणी पुरवठा योजनांच्या जल शुद्धीकरण केंद्रातील यंत्रणा सक्षम नसल्याने शुध्द पिण्याचे पाणी गावातील जनतेला मुळातच मिळत नाही त्यात या घाण पाण्याची भर!त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याचा मोठा प्रश्न या गावांवर ओढवला आहे..या कचऱ्याच्या आणि घाणीच्या साम्राज्यातील पाण्यामुळे वाईट प्रकारचे गंभीर आजार या परिसरातील जनतेला होण्याने नागरिकांचे जीवन धोक्यात येत आहे. या बाबीकडे खडकवासला कालवा विभाग लक्ष देईल का ? असा सवाल जनतेमधून केला जात आहे. शासनाने खडकवासला धारण ते फुरसुंगी पर्यंत बंद पाइपांमधून पाणी आणण्याचा प्रकल्प मंजूर करून त्याची कार्यवाही चालू आहे, मात्र फुरसुंगीच्या पुढे या उघड्यावरील कालव्यामध्ये कालवा परिसरातील नागरिकांकडून प्लॅस्टिकच्या वस्तू-पिशव्या,थर्माकोलच्या वस्तू,कपडे,अन्य सर्व प्रकारची घाण टाकण्याने हे पाणी प्रचंड दूषित होत आहे. त्यामुळे या कालव्याच्या पाण्यावर पिण्याच्या पाण्याची सोय असणाऱ्या गावातील विशेषतः फुरसुंगीच्या पुढील गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांना गटार गंगेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे याकडे प्रशासन लक्ष देईल का ? असा सवाल जनतेतून विचारला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.